Лидеров чемпионатного сезона «Абилимпикс-2023 наградили на Сахалине

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:38
Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» проходил с 20 по 23 октября в Москве. В нем приняли участие более 750 человек из 77 регионов России. Сахалинская область отправила на мероприятие 18 человек, и 8 из них стали победителями и призерами соревнований. Накануне отличившихся островитян наградили грамотами и сертификатами на премию.
«Мы смотрим на кадры Национального чемпионата и понимаем, насколько трудоемкая и серьезная работа была проделана со стороны каждого из вас. Спасибо конкурсантам, мастерам, наставникам, которые принимают участие в этом важном, значимом движении всероссийского уровня и за то, что еще раз доказали, что возможности человека безграничны», — поприветствовала участников мероприятия министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
По итогам Финала чемпионата сборная островного региона заняла 1 место по Дальневосточному Федеральному округу и 7 место среди 77 регионов России. На счету сахалинской команды 8 медалей: 2 серебра и 6 бронз.