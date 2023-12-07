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Депутат Картавин через суд добился встречи с мэром Новосибирска Локтем

На все готов: депутат Картавин через суд договорился о встрече с мэром Локтем

7 декабря 2023, 00:58
Фото: личные аккаунты VK и Telegram

Депутат Картавин через суд добился встречи с мэром Новосибирска Локтем

Оппозиционный депутат из Новосибирска Антон Картавин, проявил огромное желание провести встречу с мэром Локтем. Он даже обратился в суд, чтобы добиться такой возможности. В итоге градоначальник пригласил Картавина на прием, где последний намеревается обсудить вопрос о возвращении прямых выборов.

Картавин пытался привлечь внимание мэра с марта этого года. Совместно с главой города он хочет провести референдум за возвращение прямых выборов мэра. Однако инициативу не оценили в мэрии, поэтому депутату отказали в личном приеме. В качестве причины — ответы уже были даны на публичных слушаниях.

После этого депутат обратился в Центральный районный суд, который частично удовлетворил его иск и обязал мэра повторно рассмотреть запрос о встрече. Суд признал, что данная тема имеет большое общественно-политическое значение.

«Я судился с мэром полгода, выиграл все возможные суды, и теперь Анатолий Локоть готов к личному приему», — обрадовался Картавин.

Ранее областной суд отказал Антону Картавину и другим активистам в создании инициативной группы для проведения референдума.

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