На все готов: депутат Картавин через суд договорился о встрече с мэром Локтем

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Картавин пытался привлечь внимание мэра с марта этого года. Совместно с главой города он хочет провести референдум за возвращение прямых выборов мэра. Однако инициативу не оценили в мэрии, поэтому депутату отказали в личном приеме. В качестве причины — ответы уже были даны на публичных слушаниях.
После этого депутат обратился в Центральный районный суд, который частично удовлетворил его иск и обязал мэра повторно рассмотреть запрос о встрече. Суд признал, что данная тема имеет большое общественно-политическое значение.
«Я судился с мэром полгода, выиграл все возможные суды, и теперь Анатолий Локоть готов к личному приему», — обрадовался Картавин.
Ранее областной суд отказал Антону Картавину и другим активистам в создании инициативной группы для проведения референдума.