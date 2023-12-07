На все готов: депутат Картавин через суд договорился о встрече с мэром Локтем

Картавин пытался привлечь внимание мэра с марта этого года. Совместно с главой города он хочет провести референдум за возвращение прямых выборов мэра. Однако инициативу не оценили в мэрии, поэтому депутату отказали в личном приеме. В качестве причины — ответы уже были даны на публичных слушаниях.