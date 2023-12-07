Новосибирский актер Никита Кологривый рассказал об антигерое сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Роль лидера одной из группировок в сериале «Слово пацана» исполнил Никита Кологривый. В интервью Кино Mail.ru актер рассказал об этом образе. Никита и до этого сериала много раз играл отрицательных героев, мы могли видеть его в этом амплуа в фильмах и сериалах «Жизнь по вызову», «Бендер», «Игра на выживание».
По мнению актера ему отлично удаются роли злодеев, так как в жизни он не раз видел таких людей, и даже встречался с ними и испытал от общения с ними немало боли. Более того, по мнению Кологривого, отрицательный герой — это одни из самых крутых ролей, которые могут быть сыграны актерами мужчинами, так как такие герои выглядят привлекательно и сексуально в кадре. Часто герой антогонист делает весь сюжет, так как заставляет действовать главного героя.
На «фейковые» съемки продолжения сериала «Слово пацана» приглашают новосибирцев на волне популярности сериала.