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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Никита Кологривый сыграл отрицательного персонажа в сериале "Слово пацана"

Новосибирский актер Никита Кологривый рассказал об антигерое сериала «Слово пацана»

7 декабря 2023, 06:28
Фото: kinopoisk.ru
Никита Кологривый сыграл отрицательного персонажа в сериале "Слово пацана"
Никита Кологривый рассказал, почему всегда очень правдоподобно играет отрицательных персонажей и считает эти роли одними из самых удачных и сексуальных.

Роль лидера одной из группировок в сериале «Слово пацана» исполнил Никита Кологривый. В интервью Кино Mail.ru актер рассказал об этом образе. Никита и до этого сериала много раз играл отрицательных героев, мы могли видеть его в этом амплуа в фильмах и сериалах «Жизнь по вызову», «Бендер», «Игра на выживание».

По мнению актера ему отлично удаются роли злодеев, так как в жизни он не раз видел таких людей, и даже встречался с ними и испытал от общения с ними немало боли. Более того, по мнению Кологривого, отрицательный герой — это одни из самых крутых ролей, которые могут быть сыграны актерами мужчинами, так как такие герои выглядят привлекательно и сексуально в кадре. Часто герой антогонист делает весь сюжет, так как заставляет действовать главного героя.

Новосибирцев зовут на фейковые съемки продолжения «Слова пацана»
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На «фейковые» съемки продолжения сериала «Слово пацана» приглашают новосибирцев на волне популярности сериала.

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