Новосибирский актер Никита Кологривый рассказал об антигерое сериала «Слово пацана»

По мнению актера ему отлично удаются роли злодеев, так как в жизни он не раз видел таких людей, и даже встречался с ними и испытал от общения с ними немало боли. Более того, по мнению Кологривого, отрицательный герой — это одни из самых крутых ролей, которые могут быть сыграны актерами мужчинами, так как такие герои выглядят привлекательно и сексуально в кадре. Часто герой антогонист делает весь сюжет, так как заставляет действовать главного героя.