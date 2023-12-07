Новосибирцев оставляют без тепла в 40-грудсные морозы — замерзают несколько кварталов

С криком о помощи в редакцию Atas.Info обратилась местная жительница Елена. По ее словам, 6 декабря на одной из теплотрасс произошла авария, после чего несколько домов остались без тепла и горячей воды. Отключение затронуло здания на улицах Широкой и Котовского, в том числе детский сад.