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Без тепла остались жители микрорайона в Ленинском районе

Новосибирцев оставляют без тепла в 40-грудсные морозы — замерзают несколько кварталов

7 декабря 2023, 07:17
Фото: 1MI
Без тепла остались жители микрорайона в Ленинском районе

Еще один квартал в Новосибирске остался без отопления в 40-грудсные морозы

Все больше жителей Новосибирска остаются без отопления в квартирах в самый морозный период. Вслед за кварталом у Березовой рощи теплоснабжение пропало у жителей микрорайона «Сад Кирова». Температура воздуха сейчас -25 градусов, она должна упасть до -40 градусов.

В Западно-Сибирском гидрометцентре прогнозируют похолодание в Новосибирской области до -43 градусов. Сейчас, по данным погодных сервисов, температура воздуха на улице составляет -25 градусов. Кажется, в некоторых квартирах она упадет до таких же значений.

Ранее Atas.Info рассказывал о том, как третью неделю жители целого квартала у Березовой рощи мучаются от проблем с теплоснабжением. Недавно у них вновь отключили отопление прям накануне морозов. С аналогичной проблемой столкнулись жители микрорайона «Сад Кирова» в Ленинском районе.

С криком о помощи в редакцию Atas.Info обратилась местная жительница Елена. По ее словам, 6 декабря на одной из теплотрасс произошла авария, после чего несколько домов остались без тепла и горячей воды. Отключение затронуло здания на улицах Широкой и Котовского, в том числе детский сад.

Без тепла остались жители домов на улицах Широкой и КотовскогоБез тепла остались жители домов на улицах Широкой и Котовского
Без тепла остались жители домов на улицах Широкой и Котовского
Фото: map.novo-sibirsk.ru
«По Широкой, 27 через грунт кипяток проник в подвал, еще утром 6 декабря. СГК приехали только во второй половине дня. Даже на 9 этаже стоит пар. Место порыва не определено на 20:00. А МЧС рассылает уже -35 градусов и ниже. Отопление и ГВС не подключены до сих пор», — рассказала Елена.
Без тепла остались жители микрорайона в Ленинском районе
Видео: 1MI

В СГК Atas.Info сообщили, что повреждение на теплотрассе устраняют с 19 часов 6 декабря. Специалисты планируют заменить порядка четырех метров поврежденного трубопровода и завершить работу к 17.00. При этом ведется мониторинг температуры в домах, пострадавших от аварии.

«Ведем замеры температуры внутри помещений: в частности, на 12:00 в доме по ул. Широкая, 19/1 +18°С, по ул. Широкая, 21/1 +18°С. В детском саду по ул. Широкая, 7/1 температура +20°С. Чтобы сохранить тепло в домах и детсаду, ставим теплосеть на дренирование: в системах теплоснабжения домов будет циркулировать теплая вода», — рассказала пресс-секретарь «Сибирской генерирующей компании» Наталия Барсукова.

Atas.Info также направил запрос в мэрию Новосибирска.

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