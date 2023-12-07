Новосибирцев зовут на фейковые съемки продолжения «Слова пацана»

Возраст актеров должен составлять от 14 до 60 лет. Им предложат эпизодические роли прохожих, бандитов, военных, полицейских, подростков и их родителей. Предполагается работа в три смены с девяти часов утра до часа ночи. Оплата за смену составит 3,5 тысячи рублей, возможно участие в двух съемках подряд.