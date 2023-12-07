Новосибирцев зовут на фейковые съемки продолжения «Слова пацана»

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Соответствующее объявление появилось в паблике «ЧП Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте». В нем утверждается, что требуются актеры массовки.
«Привет, жители Новосибирска! В декабре–январе снимаем у вас массовые сцены с участием известных актеров к крутому российскому сериалу, который выйдет в прокат весной 2024 года», — сообщается в посте.
Возраст актеров должен составлять от 14 до 60 лет. Им предложат эпизодические роли прохожих, бандитов, военных, полицейских, подростков и их родителей. Предполагается работа в три смены с девяти часов утра до часа ночи. Оплата за смену составит 3,5 тысячи рублей, возможно участие в двух съемках подряд.
Новосибирцев, желающих прикоснуться к миру кино, накормят обедом и напоят чаем. К месту съемок актеров доставит служебный транспорт.
При этом кандидаты должны подписаться на паблик «ЧП Новосибирск» и сделать репост данного сообщения на личный аккаунт. Вдобавок комментарии к посту отключены.
Сообщаем, что подобные сообщения, скорее всего, являются фейком. И вот почему:
Кроме того, в пресс-службе Wink сообщают, что съёмки второго сезона «Слово пацана» точно не начнутся в январе 2024 года. Также опровергли информацию о спонтанных кастингах.