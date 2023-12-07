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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Новосибирцев зовут на киносъемки

Новосибирцев зовут на фейковые съемки продолжения «Слова пацана»

7 декабря 2023, 06:07
Фото: 1MI
Новосибирцев зовут на киносъемки

В Новосибирске неизвестные ищут актеров массовки для сиквела «Слова пацана»

В России не утихают страсти вокруг нашумевшего и провокационного сериала «Слово пацана». В это же время в Новосибирске неизвестные зовут горожан на съемки сиквела.

Соответствующее объявление появилось в паблике «ЧП Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте». В нем утверждается, что требуются актеры массовки.

«Привет, жители Новосибирска! В декабре–январе снимаем у вас массовые сцены с участием известных актеров к крутому российскому сериалу, который выйдет в прокат весной 2024 года», — сообщается в посте.
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Возраст актеров должен составлять от 14 до 60 лет. Им предложат эпизодические роли прохожих, бандитов, военных, полицейских, подростков и их родителей. Предполагается работа в три смены с девяти часов утра до часа ночи. Оплата за смену составит 3,5 тысячи рублей, возможно участие в двух съемках подряд.

Новосибирцев, желающих прикоснуться к миру кино, накормят обедом и напоят чаем. К месту съемок актеров доставит служебный транспорт.

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При этом кандидаты должны подписаться на паблик «ЧП Новосибирск» и сделать репост данного сообщения на личный аккаунт. Вдобавок комментарии к посту отключены.

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Сообщаем, что подобные сообщения, скорее всего, являются фейком. И вот почему:

  1. Даже массовку в крупные картины не ищут через интернет, а тем более через городские паблики.
  2. В качестве условий для участия в кастинге просят подписаться на сообщество/канал. Явно это делается с целью накрутки подписчиков.
  3. С этой же целью просят сделать репост сообщения.
  4. В «объявлении» не указаны контактные данные.

Кроме того, в пресс-службе Wink сообщают, что съёмки второго сезона «Слово пацана» точно не начнутся в январе 2024 года. Также опровергли информацию о спонтанных кастингах.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Соцсети#Александр Ляхов#Слово пацана#Сериал «Слово пацана» 2023
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