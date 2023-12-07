Новые автомобили скорой помощи отправят в 8 районных больниц Сахалинской области

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Новый транспорт отправят в ЦРБ Анивского, Корсаковского, Долинского, Холмского, Углегорского, Поронайского, Ногликского и Охинского районов. Благодаря плановым поставкам и заменам старых автомобилей медицинские учреждения островного региона не испытывают проблем с такой техникой.
«Для комфорта пациентов и качественной работы специалистов созданы все условия. Машины дополнены теплоизоляцией, оборудованы необходимой аппаратурой и изделиями медицинского назначения», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Станислав Алтухов.
Срок эксплуатации автомобиля скорой помощи составляет 5 лет. Постоянное обновление необходимо из-за жесткого режима работы в условиях гололедицы и бездорожья. В Охинском районе машину будут использовать для выездов в отдаленные населенные пункты, чтобы обеспечить качественной помощью всех жителей района.
«Это третья машина, которая будет работать в Охинском районе на базе центральной больницы. По федеральным нормативам положена одна бригада скорой помощи на 10 тысяч жителей. В Охинском районе проживает 21 тысяча человек — потребность полностью закрывается. Учитывая отдаленность нашего муниципалитета и его протяженность, дополнительные машины помогают обеспечивать доступность медицинской помощи», — рассказал заместитель главного врача Охинской ЦРБ Александр Понажев.
Автопарк медицинских учреждений Сахалинской области остоянно пополняется. В течение двух предыдущих лет произошла масштабная поставка транспорта в регион. В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Сахалинскую область доставили 151 автомобиль. Машины направлены во все районные больницы, служат для организации перевозок медицинских работников, доставки медикаментов и других необходимых грузов.