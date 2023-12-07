Переехать мигрантам в Новосибирск помогают сотрудники МВД — как это происходит

Семейство Лосинских узнало о программе от своих знакомых. Они уже перебрались в Воронежскую область, воспользовавшись государственным проектом. А члены семейства Лосинских выбрали Новосибирск из-за доступности трудоустройства для взрослых и возможности получить качественное образование для детей. Они заблаговременно подготовились к переезду, запланировав работу и приобретение жилья по ипотеке.