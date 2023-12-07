Переехать мигрантам в Новосибирск помогают сотрудники МВД — как это происходит

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 05:59
Сотрудники органов миграционной полиции оказали помощь гражданам Казахстана в оформлении документов и получении свидетельства участников программы, которая способствует добровольному переезду. Этот проект предоставляет возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщили в управлении МВД России по Новосибирской области.
Семейство Лосинских узнало о программе от своих знакомых. Они уже перебрались в Воронежскую область, воспользовавшись государственным проектом. А члены семейства Лосинских выбрали Новосибирск из-за доступности трудоустройства для взрослых и возможности получить качественное образование для детей. Они заблаговременно подготовились к переезду, запланировав работу и приобретение жилья по ипотеке.
Год назад они поселились в столицу области на постоянное место жительства. В настоящее время муж является водителем-машинистом и прошел дополнительное обучение по специальности экскаваторщик-погрузчик. Жена работает в продуктовой организации Новосибирска. Сын учится в медицинском колледже, а дочь посещает первый класс.