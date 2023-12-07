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Семья переехала в Новосибирск по особой программе

Переехать мигрантам в Новосибирск помогают сотрудники МВД — как это происходит

7 декабря 2023, 05:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Семья переехала в Новосибирск по особой программе

Сотрудники полиции помогли семье казахских мигрантов переехать в Новосибирск

Семья Лосинских переехала из Казахстана на постоянное место жительства в Новосибирск, благодаря специальной программе. В упрощенном порядке все члены семьи получили российские паспорта, нашли работу и школу.

Сотрудники органов миграционной полиции оказали помощь гражданам Казахстана в оформлении документов и получении свидетельства участников программы, которая способствует добровольному переезду. Этот проект предоставляет возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщили в управлении МВД России по Новосибирской области.

Семейство Лосинских узнало о программе от своих знакомых. Они уже перебрались в Воронежскую область, воспользовавшись государственным проектом. А члены семейства Лосинских выбрали Новосибирск из-за доступности трудоустройства для взрослых и возможности получить качественное образование для детей. Они заблаговременно подготовились к переезду, запланировав работу и приобретение жилья по ипотеке.

Год назад они поселились в столицу области на постоянное место жительства. В настоящее время муж является водителем-машинистом и прошел дополнительное обучение по специальности экскаваторщик-погрузчик. Жена работает в продуктовой организации Новосибирска. Сын учится в медицинском колледже, а дочь посещает первый класс.

#Образование#Новосибирск#Мигранты#Казахстан#Ипотека#МВД#ГУ МВД#Алина Гурицкая#Трудоустройство#Российское гражданство
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