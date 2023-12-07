Почти 100 млн рублей потратят в Новосибирской области на аренду вертолетов

Новосибирская «Станция скорой медицинской помощи» разместила закупку на осуществление авиационных работ в следующем году. Учреждение ищет подрядчика, который будет отвечать за эвакуацию пациентов и доставку медицинских грузов, таких как лекарства, средства дезинфекции, кровь и кровезаменители. Работы планируют выполнять с 1 января по 28 декабря 2024 года. За выполнение предполагается выплата суммы в размере 95,1 млн рублей.