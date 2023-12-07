Почти 100 млн рублей потратят в Новосибирской области на аренду вертолетов

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Новосибирская «Станция скорой медицинской помощи» разместила закупку на осуществление авиационных работ в следующем году. Учреждение ищет подрядчика, который будет отвечать за эвакуацию пациентов и доставку медицинских грузов, таких как лекарства, средства дезинфекции, кровь и кровезаменители. Работы планируют выполнять с 1 января по 28 декабря 2024 года. За выполнение предполагается выплата суммы в размере 95,1 млн рублей.
В соответствии с условиями тендера, полеты должны осуществляться в пределах Новосибирской области, а вертолет должен базироваться в городе Новосибирск. Требования также предусматривают, что вертолет должен иметь дальность полетов не менее 1000 километров и быть произведен после 1 января 2014 года.
Отдельным требованием является наличие изображения красного креста на обшивке вертолета. Внутри судна должно быть шесть пассажирских мест.