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Год аренды вертолета стоит почти 100 млн рублей

Почти 100 млн рублей потратят в Новосибирской области на аренду вертолетов

7 декабря 2023, 01:52
Фото: 1MI
Год аренды вертолета стоит почти 100 млн рублей

95 млн рублей на аренду вертолета потратят врачи Новосибирской области

Для новосибирских медиков арендуют вертолеты санавиации. На это потратят почти 100 млн рублей. Эксплуатировать вертолет планируют до конца 2024 года.

Новосибирская «Станция скорой медицинской помощи» разместила закупку на осуществление авиационных работ в следующем году. Учреждение ищет подрядчика, который будет отвечать за эвакуацию пациентов и доставку медицинских грузов, таких как лекарства, средства дезинфекции, кровь и кровезаменители. Работы планируют выполнять с 1 января по 28 декабря 2024 года. За выполнение предполагается выплата суммы в размере 95,1 млн рублей.

В соответствии с условиями тендера, полеты должны осуществляться в пределах Новосибирской области, а вертолет должен базироваться в городе Новосибирск. Требования также предусматривают, что вертолет должен иметь дальность полетов не менее 1000 километров и быть произведен после 1 января 2014 года.

Отдельным требованием является наличие изображения красного креста на обшивке вертолета. Внутри судна должно быть шесть пассажирских мест.

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#Общество#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Вертолеты#Закупка#Тендер#Алина Гурицкая#Санавиация
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