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Published Сегодня, 02:03

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Программа празднования Нового года в Новосибирске зависит от федеральных органов

7 декабря 2023, 02:03

Праздничная программа «Новогодняя ночь» пройдет в Новосибирске 31 декабря

Новый год в Новосибирске с праздничной программой встретят в Театральном сквере. Правда, точный план мероприятия пока неизвестен, так как он зависит от рекомендаций федеральных органов.

В Театральном сквере Новосибирска 31 декабря с 23:00 до 02:00 состоится программа «Новогодняя ночь». Об этом рассказали «МК Новосибирск» в мэрии города.

Формат в настоящий момент уточняется, так как он зависит от рекомендаций федеральных органов по проведению масштабных мероприятий. Ранее планировалось, что в Новосибирске 31 декабря местные артисты выступят на фоне елки и новогодних украшений.

Стоит отметить, что в прошлом году, несмотря на то, что Новосибирск был выбран новогодней столицей России, в городе отменили концерт и фейерверки в честь наступления 2023 года. Это решение было принято из-за проведения специальной операции на Украине.

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