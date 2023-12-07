Программа празднования Нового года в Новосибирске зависит от федеральных органов

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
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Updated Сегодня, 02:05
В Театральном сквере Новосибирска 31 декабря с 23:00 до 02:00 состоится программа «Новогодняя ночь». Об этом рассказали «МК Новосибирск» в мэрии города.
Формат в настоящий момент уточняется, так как он зависит от рекомендаций федеральных органов по проведению масштабных мероприятий. Ранее планировалось, что в Новосибирске 31 декабря местные артисты выступят на фоне елки и новогодних украшений.
Стоит отметить, что в прошлом году, несмотря на то, что Новосибирск был выбран новогодней столицей России, в городе отменили концерт и фейерверки в честь наступления 2023 года. Это решение было принято из-за проведения специальной операции на Украине.