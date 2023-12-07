Самолет разберут, пилотов разгонят: судьба севшего в поле под Новосибирском самолета

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Согласно источникам, «Известий», пока нет планов на восстановление самолета. Конечное решение относительно его будущего еще не принято. Предполагается, что представители авиакомпании ведут переговоры со страховой компанией.
Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что в настоящее время самолет не может взлететь с поля из-за мягкого грунта. Для возможности взлета потребуется построить взлетную полосу, но это финансово нецелесообразно.
Относительно судьбы пилотов также нет достоверной информации. Ранее стало известно, что их попросили уволиться по собственному желанию. После этого жена одного из летчиков обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не наказывать ее мужа. Она объяснила, что пилоты осознали, что у них не хватит топлива на полет до половины пути, поэтому и пришлось совершить посадку в пшеничном поле под Новосибирском.
Напомним, инцидент произошел 12 сентября утром. Самолет летел из города в Сочи в Омск. В результате экстренной посадки никто не пострадал. Пассажиров доставили в Омск поездом. Сейчас Росавиация возобновила расследование.