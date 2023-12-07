Самолет разберут, пилотов разгонят: судьба севшего в поле под Новосибирском самолета

Относительно судьбы пилотов также нет достоверной информации. Ранее стало известно, что их попросили уволиться по собственному желанию. После этого жена одного из летчиков обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не наказывать ее мужа. Она объяснила, что пилоты осознали, что у них не хватит топлива на полет до половины пути, поэтому и пришлось совершить посадку в пшеничном поле под Новосибирском.