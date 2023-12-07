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Самолет сел в поле 12 сентября

Самолет разберут, пилотов разгонят: судьба севшего в поле под Новосибирском самолета

7 декабря 2023, 02:24
Фото: telegram-канал Ural Airlains
Самолет сел в поле 12 сентября

Севший в поле Новосибирской области самолет могут разобрать на запчасти

По последним данным, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который экстренно сел в поле под Новосибирском, планируют разобрать на запчасти. В настоящее время решение о дальнейшей судьбе воздушного судна еще не принято.

Согласно источникам, «Известий», пока нет планов на восстановление самолета. Конечное решение относительно его будущего еще не принято. Предполагается, что представители авиакомпании ведут переговоры со страховой компанией.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что в настоящее время самолет не может взлететь с поля из-за мягкого грунта. Для возможности взлета потребуется построить взлетную полосу, но это финансово нецелесообразно.

Относительно судьбы пилотов также нет достоверной информации. Ранее стало известно, что их попросили уволиться по собственному желанию. После этого жена одного из летчиков обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не наказывать ее мужа. Она объяснила, что пилоты осознали, что у них не хватит топлива на полет до половины пути, поэтому и пришлось совершить посадку в пшеничном поле под Новосибирском.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября утром. Самолет летел из города в Сочи в Омск. В результате экстренной посадки никто не пострадал. Пассажиров доставили в Омск поездом. Сейчас Росавиация возобновила расследование.

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