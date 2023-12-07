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Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel

Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel

7 декабря 2023, 03:00
Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"
Реклама. ООО «Газпромнефть-Центр». erid: LjN8KbYWj
Сеть АЗС «Газпромнефть» начала продажи высокотехнологичного топлива G-Drive Diesel в Екатеринбурге и Новосибирске. В ближайшее время топливо также появится на автозаправочных станциях сети в Москве и Московской области.

G-Drive Diesel обладает улучшенными характеристиками. Цетаноповышающий компонент способствует ускоренному пуску и более полному сгоранию топливовоздушной смеси, что может повышать коэффициент полезного действия двигателя и его выходную мощность даже при низких температурах. Активный комплекс моющих присадок в составе топлива очищает форсунки от накопившихся отложений и повышает эффективность работы мотора. Дополнительную защиту элементов двигателя и топливной системы от преждевременного износа при высоких нагрузках обеспечивает ингибитор коррозии и смазывающий компонент.

G-Drive Diesel разработан с учетом требований производителей дизельных двигателей к топливу и подходит для заправки автомобилей любых поколений. Характеристики G-Drive Diesel подтверждены испытаниями в независимом исследовательском центре и соответствуют действующим в России экологическим и техническим регламентам.

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

Директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский:

«В этом году G-Drive Diesel впервые испытали участники ралли-марафона «Шелковый путь». Они проехали на нашем топливе тысячи километров в экстремальных условиях, при разных температурах по настоящему бездорожью. В результате мы на практике убедились в надёжности нашего дизельного топлива. Оценить его в действии уже успели и наши клиенты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня мы предлагаем автомобилистам Урала и Сибири раскрыть потенциал моторов с помощью нашего высокотехнологичного топлива».

Узнать марку дизельного топлива на интересующей заправочной станции можно в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном на iOS в AppStore, а также на Android в Huawei AppGallery, RuStore и Samsung Galaxy Store.

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