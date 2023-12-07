Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel

«В этом году G-Drive Diesel впервые испытали участники ралли-марафона «Шелковый путь». Они проехали на нашем топливе тысячи километров в экстремальных условиях, при разных температурах по настоящему бездорожью. В результате мы на практике убедились в надёжности нашего дизельного топлива. Оценить его в действии уже успели и наши клиенты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня мы предлагаем автомобилистам Урала и Сибири раскрыть потенциал моторов с помощью нашего высокотехнологичного топлива».