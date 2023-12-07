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Тминное масло под брендом «Елея» выйдет на рынок при поддержке Россельхозбанка

Тминное масло под брендом «Елея» выйдет на рынок при поддержке Россельхозбанка

7 декабря 2023, 11:42
Фото: пресс-служба "Россельхозбанка"
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При кредитной поддержке Россельхозбанка компания «Звезда», один из ведущих участников масложирового рынка Сибири, в текущем году более чем на 20% увеличил экспортные поставки растительных масел «Елея» по сравнению с прошлым годом.

В ближайших планах компании — расширение ассортимента продукции за счет новых культур — тмина и конопли.

Кредитные средства для развития бизнеса клиента оформлены Новосибирским филиалом Россельхозбанка в рамках федеральной программы льготного кредитования по ставке не более 5% годовых, регулируемой Постановлением Правительства РФ №512 и направленной на поддержку организаций — экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Компания «Звезда», более 20 лет успешно работающая на рынке продовольственных товаров Сибири, производит и активно экспортирует растительные масла под собственной торговой маркой «Елея». География экспорта насчитывает более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых — Китай, Вьетнам, Катар, Лаос, Индия, Дубай, Абу-Даби, Казахстан, Узбекистан, Афганистан.

«Качество наших растительных масел высоко ценят и в России, и за рубежом. Секрет качества прост — мы закупаем сырье непосредственно у сибирских сельхозтоваропроизводителей и контролируем каждый этап производства вплоть до конечной продажи, — рассказал генеральный директор компании „Звезда“ Евгений Егоров. — В этом году благодаря поддержке РСХБ мы значительно увеличили закупочные объемы масличных культур. Сейчас готовим к продаже суперфуды — тминное и конопляное масла от нашего бренда „Елея“, уже получили успешную пробную партию».

«Механизм господдержки экспортеров сельскохозяйственной продукции показал себя эффективным инструментом, позволяющим нашим клиентам наращивать объемы производства и экспортных поставок, закупая сырье на максимально комфортных условиях льготного кредитования. Мы рады предложить своим клиентам все возможности одного из крупнейших банков страны для развития международного агробизнеса», — отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

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