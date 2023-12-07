Тминное масло под брендом «Елея» выйдет на рынок при поддержке Россельхозбанка

«Качество наших растительных масел высоко ценят и в России, и за рубежом. Секрет качества прост — мы закупаем сырье непосредственно у сибирских сельхозтоваропроизводителей и контролируем каждый этап производства вплоть до конечной продажи, — рассказал генеральный директор компании „Звезда“ Евгений Егоров. — В этом году благодаря поддержке РСХБ мы значительно увеличили закупочные объемы масличных культур. Сейчас готовим к продаже суперфуды — тминное и конопляное масла от нашего бренда „Елея“, уже получили успешную пробную партию».