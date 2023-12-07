Участники хакатона на Сахалине разработают проекты в сфере искусственного интеллекта

«Это мероприятие представляет собой важную платформу для специалистов в области IT, позволяя им совершенствовать свои навыки и работать над реальными задачами. Мы уверены, что результаты хакатона приведут к созданию цифровых услуг и онлайн-сервисов, которые способны преобразовать наш регион к лучшему», — подчеркнул министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.