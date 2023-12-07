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Updated Сегодня, 10:08

Гало-эффект в небе над микрорайоном Щ в Академгородке.

В Академгородке на фоне мороза появился гало эффект вокруг солнца

7 декабря 2023, 10:06
Фото: Ерлан Байжанов / Родные берега
Гало-эффект в небе над микрорайоном Щ в Академгородке.
В небе над Академгородком заметили светящийся вокруг солнца круг, этот эффект еще называют «гало».

Жители Советского района заметили в небе на фоне мороза явление, которое называются «гало». Скорее всего редкое оптическое явление вызвано солнечным морозным днем после вчерашнего теплого для зимы дня со снегопадом.

Эффект «гало» заметили в микрорайоне Щ в небе за улицей Демакова, сообщает интернет-издание «Родные берега», особенно хорошо он был виден со стороны улицы Российской в сторону улицы Полевой. Температура воздуха днем сегодня 7 декабря -26℃, вечером понижение до 28-30℃.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ольга Храмушкина
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