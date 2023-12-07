В Академгородке на фоне мороза появился гало эффект вокруг солнца

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Жители Советского района заметили в небе на фоне мороза явление, которое называются «гало». Скорее всего редкое оптическое явление вызвано солнечным морозным днем после вчерашнего теплого для зимы дня со снегопадом.
Эффект «гало» заметили в микрорайоне Щ в небе за улицей Демакова, сообщает интернет-издание «Родные берега», особенно хорошо он был виден со стороны улицы Российской в сторону улицы Полевой. Температура воздуха днем сегодня 7 декабря -26℃, вечером понижение до 28-30℃.