В Академгородке на фоне мороза появился гало эффект вокруг солнца

Эффект «гало» заметили в микрорайоне Щ в небе за улицей Демакова, сообщает интернет-издание «Родные берега», особенно хорошо он был виден со стороны улицы Российской в сторону улицы Полевой. Температура воздуха днем сегодня 7 декабря -26℃, вечером понижение до 28-30℃.