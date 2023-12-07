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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:34

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Томский ученый Галкин может сесть за госизмену вместе с новосибирцем Звегинцевым

В госизмене обвиняется ученый из Томска Галкин — ему продлен арест

7 декабря 2023, 10:33
Фото: Midjourney
Томский ученый Галкин может сесть за госизмену вместе с новосибирцем Звегинцевым

В госизмене вместе с новосибирцем Звегинцевым обвинили томича Галкина

В Новосибирске продлен домашний арест физику Валерию Звегинцеву. Одновременно с этим мера пресечения продлена ученому из Томска.

Как сообщает «Академ. Инфо» со ссылкой на инсайдерскую информацию, речь идет об ученом по фамилии Галкин. Его тоже подозревают в государственной измене. При этом детали не разглашаются.

Новосибирскому физику Валерию Звегинцеву продлили арест до 7 февраля 2024 года. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя ФСБ.

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Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый неоднократно заявлял, что материал прошел соответствующие экспертизы.

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#Новосибирск#Ученый#Домашний арест#Александр Ляхов#Госизмена#Томск
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