В госизмене обвиняется ученый из Томска Галкин — ему продлен арест

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Как сообщает «Академ. Инфо» со ссылкой на инсайдерскую информацию, речь идет об ученом по фамилии Галкин. Его тоже подозревают в государственной измене. При этом детали не разглашаются.
Новосибирскому физику Валерию Звегинцеву продлили арест до 7 февраля 2024 года. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя ФСБ.
Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый неоднократно заявлял, что материал прошел соответствующие экспертизы.