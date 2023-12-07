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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Из-за аномальных морозов введут режим повышенной готовности

В Новосибирске из-за морозов введут режим повышенной готовности

7 декабря 2023, 11:21
Фото: 1MI
Из-за аномальных морозов введут режим повышенной готовности

В Новосибирске введен режим повышенной готовности из-за аномальных холодов

В Новосибирске вплоть до 10 декабря установятся аномальные морозы до -41 градуса. В связи с этим в городе введен режим повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, режим повышенной готовности позволяет оперативно реагировать на происшествия, сокращая количество обычных согласований и уведомлений. Сейчас все городские службы работают в усиленном режиме.

Соответствующее распоряжение касается всех департаментов, Единой дежурной диспетчерской службы, предприятий «Горводоканал», «Энергия», аварийно-спасательной службы и многих других муниципальных структур. Аномальные морозы могут привести к различным коммунальным инцидентам.

Напомним, что из-за снегопада введены ограничения на трассах Новосибирской области.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Погода#Мэрия Новосибирска#Морозы#Александр Ляхов
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