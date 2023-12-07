В Новосибирске из-за морозов введут режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Как сообщили в пресс-службе мэрии, режим повышенной готовности позволяет оперативно реагировать на происшествия, сокращая количество обычных согласований и уведомлений. Сейчас все городские службы работают в усиленном режиме.
Соответствующее распоряжение касается всех департаментов, Единой дежурной диспетчерской службы, предприятий «Горводоканал», «Энергия», аварийно-спасательной службы и многих других муниципальных структур. Аномальные морозы могут привести к различным коммунальным инцидентам.
Напомним, что из-за снегопада введены ограничения на трассах Новосибирской области.