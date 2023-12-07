В Новосибирске обвиняемого в крышевании казино Захарова оставили в СИЗО до февраля

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Силовик обвиняется в получении денежных средств от организатора подпольного казино в Октябрьском районе Новосибирска. За это Александр Захаров мог не предпринимать никаких действий против незаконного проведения азартных игр.
«Постановлением суда от 07.12.2023 удовлетворено ходатайство следствия в отношении Захарова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2024 года», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что Александра Захарова задержали 6 декабря при содействии сотрудников регионального управления ФСБ.