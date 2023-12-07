atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Александр Захаров пробудет в СИЗО до февраля

В Новосибирске обвиняемого в крышевании казино Захарова оставили в СИЗО до февраля

7 декабря 2023, 08:51
Фото: Управление судебного департамента в НСО
Александр Захаров пробудет в СИЗО до февраля

В Новосибирске избрали меру пресечения замглавы городской полиции Захарову

В Новосибирске избрали меру пресечения замруководителя городского УМВД Александру Захарову. Он проведет в СИЗО два месяца.

Силовик обвиняется в получении денежных средств от организатора подпольного казино в Октябрьском районе Новосибирска. За это Александр Захаров мог не предпринимать никаких действий против незаконного проведения азартных игр.

«Постановлением суда от 07.12.2023 удовлетворено ходатайство следствия в отношении Захарова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2024 года», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что Александра Захарова задержали 6 декабря при содействии сотрудников регионального управления ФСБ.

В Новосибирске задержан замруководителя городского УМВД Александр Захаров
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске возбудили уголовное дело против замглавы городского УМВД Захарова
#Происшествия#Новосибирск#Суд#Полиция#Сизо#Арест#Казино#Взяточничество#Александр Ляхов
Подпишитесь
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
4 декабря, 04:02
На все готов: депутат Картавин через суд договорился о встрече с мэром Локтем
Сегодня, 00:58
«В целом мостовой переход готов»: группа ВИС показала стройку 4 моста в Новосибирске
Вчера, 08:41
Это первый случай: в Новосибирске академика Асеева лишают звания почетного жителя
Вчера, 03:28
Депутат из Плотниково вернул правительству все награды: он против свалки у домов
Вчера, 04:30
Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel
Сегодня, 03:00