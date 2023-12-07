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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Чаще всего транспортные карты используют пенсионеры.

В Новосибирске с 1 декабря началось пополнение социальных карт на 2024 год

7 декабря 2023, 05:17
Фото: 1MI
Чаще всего транспортные карты используют пенсионеры.
Как сообщает мэрия Новосибирска, началось пополнение социальных карт, стала известна стоимость обслуживания транспортной карты. Она составит 260 рублей в месяц.

Способов пополнить социальную карту, которая используется для оплаты проезда в городском транспорте Новосибирска, несколько. С этой целью работают отделения в расчетно-сервисном центре «Тагма», а также офисы «Пассажиртрансснаба».

Способ пополнить карту, без посещения расчетно-сервисных центров — внести средства в терминалах «Квартоплат». Найти такие терминалы можно на станциях новосибирского метрополитена.

Цены на проезд поднимут до 150 рублей в автобусах по Новосибирской области
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В автобусах по Новосибирской области цены на проезд вырастут до 150 рублей.

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#Транспорт#Пенсионеры#Ольга Храмушкина#Оплата#Социальная карта
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