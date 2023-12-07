В Новосибирске с 1 декабря началось пополнение социальных карт на 2024 год

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Способов пополнить социальную карту, которая используется для оплаты проезда в городском транспорте Новосибирска, несколько. С этой целью работают отделения в расчетно-сервисном центре «Тагма», а также офисы «Пассажиртрансснаба».
Способ пополнить карту, без посещения расчетно-сервисных центров — внести средства в терминалах «Квартоплат». Найти такие терминалы можно на станциях новосибирского метрополитена.
В автобусах по Новосибирской области цены на проезд вырастут до 150 рублей.