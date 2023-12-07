В приемной сенатора Городецкого задержали новосибирца с неизвестным недугом

При этом медики до сих пор не могут поставить окончательный диагноз, а сама болезнь прогрессирует. Обращения в Минздрав ничего не дали, однако проблемой Сергея Ермошина заинтересовался Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей.