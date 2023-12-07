В приемной сенатора Городецкого задержали новосибирца с неизвестным недугом

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Как сообщает precedent.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Сергея Ермошина уже вывели из кабинета. До этого новосибирец отобрал телефон у помощницы сенатора и отказался выходить из приемной политика.
«Я забаррикадировался в приемной Городецкого и сижу с его помощницей. Понимаю, что мне грозит, но уже доведен до отчаяния», — рассказал Сергей Ермошин изданию.
Сибиряк уже восемь лет страдает от неизвестного заболевания. Из-за него он не может сосредоточиться, поскольку при любом умственном усилии начинается жжение и спазм мышц с левой стороны лица. Странный недуг стал причиной ухода Сергея с работы, больному сыну помогает семидесятилетняя мать.
При этом медики до сих пор не могут поставить окончательный диагноз, а сама болезнь прогрессирует. Обращения в Минздрав ничего не дали, однако проблемой Сергея Ермошина заинтересовался Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей.