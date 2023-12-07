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Мужчина дошел до крайней степени отчаяния

В приемной сенатора Городецкого задержали новосибирца с неизвестным недугом

7 декабря 2023, 09:36
Фото: precedent.tv
Мужчина дошел до крайней степени отчаяния

Новосибирец ворвался в кабинет сенатора Городецкого, требуя излечения от болезни

В приемной сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого задержали сибиряка Сергея Ермошина. Мужчина забаррикадировался в кабинете и потребовал решения проблемы с неизвестным недугом, от которого он страдает восемь лет.

Как сообщает precedent.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Сергея Ермошина уже вывели из кабинета. До этого новосибирец отобрал телефон у помощницы сенатора и отказался выходить из приемной политика.

«Я забаррикадировался в приемной Городецкого и сижу с его помощницей. Понимаю, что мне грозит, но уже доведен до отчаяния», — рассказал Сергей Ермошин изданию.
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Сибиряк уже восемь лет страдает от неизвестного заболевания. Из-за него он не может сосредоточиться, поскольку при любом умственном усилии начинается жжение и спазм мышц с левой стороны лица. Странный недуг стал причиной ухода Сергея с работы, больному сыну помогает семидесятилетняя мать.

При этом медики до сих пор не могут поставить окончательный диагноз, а сама болезнь прогрессирует. Обращения в Минздрав ничего не дали, однако проблемой Сергея Ермошина заинтересовался Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей.

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