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Published Сегодня, 03:35

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Updated Сегодня, 03:58

На улицах зимой образуется грязная "каша" из-за "Бионорда".

Вред «Бионорда» объяснили плохой уборкой улиц Новосибирска

7 декабря 2023, 03:35
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На улицах зимой образуется грязная "каша" из-за "Бионорда".

Вредное влияние «Бионорда» объяснили плохой уборкой дорог Новосибирска

Не первый год эксперты обсуждают действие реагента, который используется для повышения безопасности улиц в зимнее время. Жители Новосибирска жалуются, что он разъедает обувь и вредит домашним животным. Теперь появилась версия, что вред «Бионорда» повышается из-за плохой уборки улиц.

Споры о вреде «Бионорда» разгорелись с новой силой, несмотря на то, что реагент активно применяется в зимний период в 60 городах России, в том числе в Москве, Екатеринбурге, Владивостоке. Препарат действительно делает улицы менее скользкими, но количество жалоб на него не уменьшается. Что именно не устраивает горожан, и имеет ли это отношение к реальности — ngs.ru опросил экспертов.

Одна из самых частых жалоб — воспаление лап у домашних питомцев проживающих в центре горожан. Ветеринары предлагают выводить животных на улицу в специальных ботинках, так как собаки могут получить «холодный ожог» от реагента. Координатор краевого отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов считает, что «Бионорд» — сильный реагент, который оставляет солевой налет на стеклах и других поверхностях машин.

Все опрошенные эксперты и жители города согласились, что покрытие автомобилей страдает от «Бионорда», также большинство согласны о вреде этого реагента для обуви, особенно замшевой.

Эксперт «Общероссийского народного фронта» Александр Стефанов считает, в Новосибирске «Бионорд» используется не совсем правильно. По его мнению после того, как «Бионорд» сработал, а выпавшие осадки под его воздействием растаяли, его необходимо убирать с тротуаров и дорог. Если бы это было так, на улицах не было бы грязной «каши» из снега и реагента. Как отметил эксперт такая особенность применения «Бионорда» указана в инструкции, просто в Новосибирске многое делается наполовину — применить применили, а убрать не убрали.

«Бионорд» убивает новосибирские машины: в СТО всплеск жалоб на коррозию
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Новосибирские водители пожаловались на то, что «Бионорд» способствует коррозии покрытия автомобилей.

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