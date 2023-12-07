Вред «Бионорда» объяснили плохой уборкой улиц Новосибирска

Эксперт «Общероссийского народного фронта» Александр Стефанов считает, в Новосибирске «Бионорд» используется не совсем правильно. По его мнению после того, как «Бионорд» сработал, а выпавшие осадки под его воздействием растаяли, его необходимо убирать с тротуаров и дорог. Если бы это было так, на улицах не было бы грязной «каши» из снега и реагента. Как отметил эксперт такая особенность применения «Бионорда» указана в инструкции, просто в Новосибирске многое делается наполовину — применить применили, а убрать не убрали.