Вред «Бионорда» объяснили плохой уборкой улиц Новосибирска

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Споры о вреде «Бионорда» разгорелись с новой силой, несмотря на то, что реагент активно применяется в зимний период в 60 городах России, в том числе в Москве, Екатеринбурге, Владивостоке. Препарат действительно делает улицы менее скользкими, но количество жалоб на него не уменьшается. Что именно не устраивает горожан, и имеет ли это отношение к реальности — ngs.ru опросил экспертов.
Одна из самых частых жалоб — воспаление лап у домашних питомцев проживающих в центре горожан. Ветеринары предлагают выводить животных на улицу в специальных ботинках, так как собаки могут получить «холодный ожог» от реагента. Координатор краевого отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов считает, что «Бионорд» — сильный реагент, который оставляет солевой налет на стеклах и других поверхностях машин.
Все опрошенные эксперты и жители города согласились, что покрытие автомобилей страдает от «Бионорда», также большинство согласны о вреде этого реагента для обуви, особенно замшевой.
Эксперт «Общероссийского народного фронта» Александр Стефанов считает, в Новосибирске «Бионорд» используется не совсем правильно. По его мнению после того, как «Бионорд» сработал, а выпавшие осадки под его воздействием растаяли, его необходимо убирать с тротуаров и дорог. Если бы это было так, на улицах не было бы грязной «каши» из снега и реагента. Как отметил эксперт такая особенность применения «Бионорда» указана в инструкции, просто в Новосибирске многое делается наполовину — применить применили, а убрать не убрали.
Новосибирские водители пожаловались на то, что «Бионорд» способствует коррозии покрытия автомобилей.