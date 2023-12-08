123 случая мертворождения в Новосибирской области — это больше, чем в прошлом году

По данным Новосибирскстата за ноябрь, коэффициент рождаемости составил 75 человек на 100 умерших. Суммируя данные с начала 2023 года, можно отметить, что ушли из жизни 32 317 жителей Новосибирской области, в то время как родилось 24 231 ребенок.