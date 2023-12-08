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В прошлом году было зафиксировано 106 случаев

123 случая мертворождения в Новосибирской области — это больше, чем в прошлом году

8 декабря 2023, 01:59
Фото: 1MI
В прошлом году было зафиксировано 106 случаев

С начала года в Новосибирской области зарегистрировали 123 случая мертворождения

Росстат опубликовал статистику по смертности и рождаемости в Новосибирской области за первые девять месяцев. Оказалось, что в регионе увеличилось число случаев мертворождения.

Согласно статистике Росстата, за первые девять месяцев 2023 года в Новосибирской области было зафиксировано 123 случая мертворождения. Это число оказалось выше, чем за аналогичный период 2022 года, когда было зарегистрировано 106 случаев мертворождения с января по сентябрь.

Необходимо отметить, что, несмотря на увеличение числа мертворожденных, коэффициент младенческой смертности уменьшился на 24,5% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель учитывает случаи, когда новорожденные, хоть и родившиеся живыми, впоследствии умирают.

По данным Новосибирскстата за ноябрь, коэффициент рождаемости составил 75 человек на 100 умерших. Суммируя данные с начала 2023 года, можно отметить, что ушли из жизни 32 317 жителей Новосибирской области, в то время как родилось 24 231 ребенок.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Статистика#Рождаемость#Смертность#Алина Гурицкая#Росстат
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