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ИИ будет работать на 70% региона

Бороться с пожарами в Новосибирской области будет искусственный интеллект

8 декабря 2023, 03:11
Фото: Midjourney
ИИ будет работать на 70% региона

В борьбе с пожарами в Новосибирской области поможет искусственный интеллект

В 2024 году в семи районах Новосибирской области будет внедрен круглосуточный видеомониторинг лесного фонда с использованием технологий искусственного интеллекта для эффективного контроля за пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Венгеровский, Каргатский, Кыштовский, Убинский, Северный и Чулымский районы войдут в проект, направленный на сохранение лесных ресурсов в пожароопасных районах. Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что в текущем году минцифра региона совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области успешно запустила пилотный проект по интеллектуальному распознаванию лесных пожаров в Куйбышевском районе.

В рамках проекта на высоте 70 метров были установлены комплексы дистанционного мониторинга, обеспечивающие круглосуточное наблюдение за 70% территории района.

«В период пожароопасного сезона система доказала свою эффективность. Количество зафиксированных термоточек по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 75%. Это отличный показатель», — заявил министр.
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