Бороться с пожарами в Новосибирской области будет искусственный интеллект

Венгеровский, Каргатский, Кыштовский, Убинский, Северный и Чулымский районы войдут в проект, направленный на сохранение лесных ресурсов в пожароопасных районах. Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что в текущем году минцифра региона совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области успешно запустила пилотный проект по интеллектуальному распознаванию лесных пожаров в Куйбышевском районе.