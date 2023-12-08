Бороться с пожарами в Новосибирской области будет искусственный интеллект

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:11
Венгеровский, Каргатский, Кыштовский, Убинский, Северный и Чулымский районы войдут в проект, направленный на сохранение лесных ресурсов в пожароопасных районах. Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что в текущем году минцифра региона совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области успешно запустила пилотный проект по интеллектуальному распознаванию лесных пожаров в Куйбышевском районе.
В рамках проекта на высоте 70 метров были установлены комплексы дистанционного мониторинга, обеспечивающие круглосуточное наблюдение за 70% территории района.
«В период пожароопасного сезона система доказала свою эффективность. Количество зафиксированных термоточек по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 75%. Это отличный показатель», — заявил министр.