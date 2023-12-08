ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии

О существующей проблеме неоднократно говорили общественники и урбанисты. В качестве вариантов решение приводились подобные советы. Однако в Новосибирске до сих пор не реализован ни один из них. Остается надеяться, что через 5-10 лет город не превратится в одну большую пробку.