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Искусственный интеллект призывает обратить внимание на общественный транспорт

ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии

8 декабря 2023, 06:10
Фото: 1MI
Искусственный интеллект призывает обратить внимание на общественный транспорт

ChatGPT объяснил, почему в Новосибирске 11-балльные пробки и что с этим делать

Целую неделю Новосибирск сковывают гигантские пробки в 11 баллов. Как бороться с транспортным коллапсом в мэрии не знают, поэтому разобраться в ситуации решила популярная нейросеть ChatGPT. Искусственный интеллект в первую очередь посоветовал развивать общественный транспорт.

Пробки в 11 баллов потрясают Новосибирск несколько дней. Кажется, что у муниципалитета нет точного решения, чтобы решить эту проблему. Редакция Atas.Info поинтересовалась у нейросети компании OpenAi, в чем же причина таких заторов в городе.

По мнению ChatGPT, на катастрофическую дорожную ситуацию влияют несколько факторов. Один из главных — объем транспортных потоков. Нейросеть назвала Новосибирск крупным культурным, экономическим и научным центром, который привлекает множество людей, из-за чего в городе появляется большое количество автомобилей, провоцирующих коллапс.

«Рост городской инфраструктуры не всегда успевает за увеличением числа жителей и транспортных средств. Недостаточная инфраструктура может привести к перегруженности дорог», — отмечает чат-бот.
11-балльный пробки в Новосибирске11-балльный пробки в Новосибирске
11-балльный пробки в Новосибирске
Фото: 2GIS

При этом на ситуацию сильно влияет отсутствие альтернативных маршрутов, дорожный ремонт, погодные условия и неприспособленность общественного транспорта.

«Экстремальные погодные условия, такие как сильные снегопады или обильные дожди, могут существенно затруднить движение транспорта и привести к образованию пробок. Местные жители при этом предпочитают личный транспорт общественному, так как в нем тепло», — говорит нейросеть.

Для решения проблемы бот OpenAi предлагает городским властям для начала обратить внимание на развитие общественного транспорта. По словам искусственного интеллекта, в Новосибирске следует увеличить количество маршрутов и техники, заняться улучшением комфортабельности автобусов, троллейбусов и трамваев. Также следует создавать среду, способствующую отказу от личных автомобилей:

«Создание безопасных велосипедных и пешеходных маршрутов может поощрить использование этих видов транспорта и снизить нагрузку на дороги. Разработка эффективных схем движения и транспортных маршрутов может способствовать более равномерному распределению транспортного потока».
Пробки на левом берегу НовосибирскаПробки на левом берегу Новосибирска
Пробки на левом берегу Новосибирска
Фото: 2GIS

В список советов по улучшению дорожной обстановки нейросеть также включила строительство новых дорог и развитие существующей дорожной сети. Немаловажным фактором ИИ считает использование интеллектуальных транспортных систем, которые смогут с умом управлять светофорами, выполняя мониторинг движения автомобилей.

По версии ChatGPT, к решению проблем дорожного движения также стоит подключать бизнес-сообщества. Например, следует популяризовать услуги совместного использования автомобилей (каршеринг) и такси (за счет исключения монополии).

Работодателям также следует задуматься об организации рабочего дня. Например, в некоторых компаниях перейти на иной график, который позволит уходить из офиса раньше или позже. Более удачным вариантом станет поощрение работы из дома и внедрение технологий для удаленной работы.

«Необходимо учитывать, что решение проблемы пробок часто требует комплексного подхода и согласованных усилий со стороны городских властей, общественности и бизнес-сектора», — подчеркивает нейросеть.

О существующей проблеме неоднократно говорили общественники и урбанисты. В качестве вариантов решение приводились подобные советы. Однако в Новосибирске до сих пор не реализован ни один из них. Остается надеяться, что через 5-10 лет город не превратится в одну большую пробку.

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