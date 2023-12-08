Электричка под Новосибирском задержалась на час — люди ждали ее на морозе

В холодное утро в пятницу, 8 декабря, в Новосибирской области произошел инцидент с электричкой, что привело к замерзанию пассажиров на платформе. В городе Болотное пригородный поезд, направлявшийся в Новосибирск, сломался и опоздал на час. Пассажиры, выходившие на платформу в ожидании, столкнулись с аномальными морозами, сообщает НГС.