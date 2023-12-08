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Пассажиры ждали электричку больше часа

Электричка под Новосибирском задержалась на час — люди ждали ее на морозе

8 декабря 2023, 07:43
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Пассажиры ждали электричку больше часа

Электричка в Новосибирской области на час опоздала во время морозов

Пассажиры электрички в Новосибирской области больше часа ждали прибытия поезда. Все это время на улице был мороз почти -40 градусов.

В холодное утро в пятницу, 8 декабря, в Новосибирской области произошел инцидент с электричкой, что привело к замерзанию пассажиров на платформе. В городе Болотное пригородный поезд, направлявшийся в Новосибирск, сломался и опоздал на час. Пассажиры, выходившие на платформу в ожидании, столкнулись с аномальными морозами, сообщает НГС.

Электричка, которая должна была отправиться в 5:52, задержалась на 1 час и 15 минут. Поезд отправился в областной центр в 7:07. Некоторым пассажирам пришлось вызывать такси, а другие решили выйти на трассу, чтобы поймать попутку.

По словам очевидца, в электричке в двух вагонах отсутствовало отопление. Диспетчерская служба рекомендовала пассажирам греться на вокзале, но на станции отсутствует здание.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Вокзал#Отопление#Такси#Электричка#Задержка#Мороз#Пассажиры#Алина Гурицкая#Болотное#Опоздание
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