Электричка под Новосибирском задержалась на час — люди ждали ее на морозе

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В холодное утро в пятницу, 8 декабря, в Новосибирской области произошел инцидент с электричкой, что привело к замерзанию пассажиров на платформе. В городе Болотное пригородный поезд, направлявшийся в Новосибирск, сломался и опоздал на час. Пассажиры, выходившие на платформу в ожидании, столкнулись с аномальными морозами, сообщает НГС.
Электричка, которая должна была отправиться в 5:52, задержалась на 1 час и 15 минут. Поезд отправился в областной центр в 7:07. Некоторым пассажирам пришлось вызывать такси, а другие решили выйти на трассу, чтобы поймать попутку.
По словам очевидца, в электричке в двух вагонах отсутствовало отопление. Диспетчерская служба рекомендовала пассажирам греться на вокзале, но на станции отсутствует здание.