Генпрокурор Краснов поручил проверить цены на яйца — они дорожают и в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В надзорном ведомстве начнут расследование фактов завышения цен на куриные яйца в магазинах.
«Генпрокурор Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в России и принять меры», — сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.
Прокуроры субъектов Российской Федерации поручено провести надзорные проверки совместно с антимонопольными и иными уполномоченными органами. Их целью является контроль за деятельностью производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров.
Отметим, что в Новосибирской области с начала года цена куриных яиц увеличилась до 106 рублей и не собирается снижаться.