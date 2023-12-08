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Куриные яйца становятся все дороже

Генпрокурор Краснов поручил проверить цены на яйца — они дорожают и в Новосибирске

8 декабря 2023, 08:25
Фото: 1MI
Куриные яйца становятся все дороже

Новосибирским прокурорам поручено проверить цены на куриные яйца

В Новосибирской области, как и в других регионах России, дорожают куриные яйца. Вопиющей ситуации заинтересовались в Генеральной прокуратуре.

В надзорном ведомстве начнут расследование фактов завышения цен на куриные яйца в магазинах.

«Генпрокурор Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в России и принять меры», — сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.
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Прокуроры субъектов Российской Федерации поручено провести надзорные проверки совместно с антимонопольными и иными уполномоченными органами. Их целью является контроль за деятельностью производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров.

Отметим, что в Новосибирской области с начала года цена куриных яиц увеличилась до 106 рублей и не собирается снижаться.

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#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Генпрокуратура#Александр Ляхов
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