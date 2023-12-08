Город стоит: снегопады в Новосибирске побили рекорд 13-летней давности

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Published Сегодня, 02:43
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Новосибирск столкнулся с мощными снегопадами в начале декабря, побив рекорд, установленный 13 лет назад. Теперь регион ощущает наступление арктического холода, с ожидаемыми температурами до -35 градусов. Все службы переведены в режим повышенной готовности.
6 декабря в городе выпало приблизительно 15 миллиметров снега, превысив предыдущий рекорд 2010 года в 8,6 миллиметра. Несмотря на это, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС, Наталья Кичанова, подчеркнула, что количество снега в городе пока невелико по сравнению с месячной нормой от 35 до 45 миллиметров.
Эксперты отмечают, что обычно большие осадки снега приходят во второй половине декабря. Однако в 2023 году регион уже пережил последний теплый циклон с октября.