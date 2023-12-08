Город стоит: снегопады в Новосибирске побили рекорд 13-летней давности

6 декабря в городе выпало приблизительно 15 миллиметров снега, превысив предыдущий рекорд 2010 года в 8,6 миллиметра. Несмотря на это, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС, Наталья Кичанова, подчеркнула, что количество снега в городе пока невелико по сравнению с месячной нормой от 35 до 45 миллиметров.