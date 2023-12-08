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Счет между командами — 5:1

ХК «Сибирь» обыграл «Барыс» — победу получили только после отставки главного тренера

8 декабря 2023, 01:40
Фото: ХК «Сибирь»
Счет между командами — 5:1

ХК «Сибирь» обыграл «Барыс» после отставки главного тренера Немировски

Хоккейная команда «Сибирь» из Новосибирска одержала победу над казахстанским клубом «Барыс» со счетом 5:1, после ухода главного тренера Дэвида Немировски.

Дэвид Немировски, ранее занимавший пост главного тренера новосибирского клуба в КХЛ «Сибирь», покинул свой пост после четырех подряд поражений. В настоящее время исполняющим обязанности руководителя команды является Сергей Кривокрасов.

Матч между «Сибирью» и «Барысом» прошел 7 декабря в Новосибирске. В составе победителей отличились Тэйлор Бек (4-я минута), Владимир Бутузов (на 16-й минуте), Николай Прохоркин (18-я минута), Артем Михеев (19-я минута) и Энди Андреофф (29-я минута).

«Барысу» удалось ответить только одним голом, который был забит Энтони Камара.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Хоккей#Сибирь#Хк сибирь#Алина Гурицкая#Дэвид Немировски
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