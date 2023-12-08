ХК «Сибирь» обыграл «Барыс» — победу получили только после отставки главного тренера

Матч между «Сибирью» и «Барысом» прошел 7 декабря в Новосибирске. В составе победителей отличились Тэйлор Бек (4-я минута), Владимир Бутузов (на 16-й минуте), Николай Прохоркин (18-я минута), Артем Михеев (19-я минута) и Энди Андреофф (29-я минута).