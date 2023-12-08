КМСП запустила сервис «Правовой гид» для бесплатной юридической консультации

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Сервис называется «Правовой гид». Посредством него предприниматели смогут получать юридические консультации по разным вопросам. Например, как открыть компанию, как правильно оформить документы, заключить договор и т. д., пишет ria.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич обратил внимание на проблему малых предприятий, связанную с ограниченностью штата. Дело в том, что не все компании могут позволить содержать штатного юриста. Особенно это касается микропредприятий.
«При этом юридические вопросы возникают регулярно — мы постоянно получаем обращения с просьбами разъяснить, проконсультировать, подсказать в решении каких-то проблем. Видя большой запрос, было принято решение запустить „Правовой гид“, — пояснил Александр Исаевич. Он уточнил, что новый сервис будет бесплатным и доступным для всех пользователей в режиме 24/7.
Тестирование «Правового гида» проводилось с середины ноября. Пользователи, которые принимали участие в бета-запуске, получали ответы на юридические вопросы и сообщали об обнаруженных ошибках в работе сервиса его разработчикам.
За период тестовой эксплуатации в КМСП поступило более шестидесяти обращений от пользователей. Как показал опыт, бизнес сталкивается с самыми разными ситуациями, требующими юридической помощи. Так, специалисты корпорации уже ответили на такие вопросы: как стать субъектом МСП организации с иностранными учредителями, как правильно разместить вывеску на балконе жилой многоэтажки, может ли плательщик НПД выступить учредителем ООО и др.
Исаевич подчеркнул, что для решения конкретных проблем и направления жалоб действует «Сервис 360», а главная функция «Правового гида» заключается в консультировании предпринимателей по юридическим вопросам.
Отметим, что разработка и развитие цифровой платформы МСП.РФ предусмотрены национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Она была создана КМСП при поддержке Минэкономразвития России. Главная цель платформы — повысить уровень доступности услуг и мер поддержки малых и средних предприятий.