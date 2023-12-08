КМСП запустила сервис «Правовой гид» для бесплатной юридической консультации

За период тестовой эксплуатации в КМСП поступило более шестидесяти обращений от пользователей. Как показал опыт, бизнес сталкивается с самыми разными ситуациями, требующими юридической помощи. Так, специалисты корпорации уже ответили на такие вопросы: как стать субъектом МСП организации с иностранными учредителями, как правильно разместить вывеску на балконе жилой многоэтажки, может ли плательщик НПД выступить учредителем ООО и др.