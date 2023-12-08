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КМСП запустила сервис «Правовой гид» для бесплатной юридической консультации

КМСП запустила сервис «Правовой гид» для бесплатной юридической консультации

8 декабря 2023, 13:19
В Корпорации МСП сообщили о запуске сервиса, который посвящен информационной поддержке малого и среднего бизнеса в вопросах правового характера. Новую функцию внедрили на цифровой платформе МСП.РФ.

Сервис называется «Правовой гид». Посредством него предприниматели смогут получать юридические консультации по разным вопросам. Например, как открыть компанию, как правильно оформить документы, заключить договор и т. д., пишет ria.ru.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич обратил внимание на проблему малых предприятий, связанную с ограниченностью штата. Дело в том, что не все компании могут позволить содержать штатного юриста. Особенно это касается микропредприятий.

«При этом юридические вопросы возникают регулярно — мы постоянно получаем обращения с просьбами разъяснить, проконсультировать, подсказать в решении каких-то проблем. Видя большой запрос, было принято решение запустить „Правовой гид“, — пояснил Александр Исаевич. Он уточнил, что новый сервис будет бесплатным и доступным для всех пользователей в режиме 24/7.

Тестирование «Правового гида» проводилось с середины ноября. Пользователи, которые принимали участие в бета-запуске, получали ответы на юридические вопросы и сообщали об обнаруженных ошибках в работе сервиса его разработчикам.

За период тестовой эксплуатации в КМСП поступило более шестидесяти обращений от пользователей. Как показал опыт, бизнес сталкивается с самыми разными ситуациями, требующими юридической помощи. Так, специалисты корпорации уже ответили на такие вопросы: как стать субъектом МСП организации с иностранными учредителями, как правильно разместить вывеску на балконе жилой многоэтажки, может ли плательщик НПД выступить учредителем ООО и др.

Исаевич подчеркнул, что для решения конкретных проблем и направления жалоб действует «Сервис 360», а главная функция «Правового гида» заключается в консультировании предпринимателей по юридическим вопросам.

Отметим, что разработка и развитие цифровой платформы МСП.РФ предусмотрены национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Она была создана КМСП при поддержке Минэкономразвития России. Главная цель платформы — повысить уровень доступности услуг и мер поддержки малых и средних предприятий.

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