Когда из дома лучше не выходить: в Новосибирской области мороз до -44 градусов

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 03:46
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Очевидцы в паблике «АСТ-54» отмечают: «Ночью в районах Новосибирской области столбик термометра опускался ниже -40°C».
По данным Gismeteo, в Новосибирске температура воздуха ночью колебалась от -31 до -37 градусов по Цельсию, в Искитимском районе достигла -44 градусов, в Маслянинском -40 градусов, а в Ордынском -41 градус.
Напомним, что аномально холодная погода продержится в Новосибирской области с 8 по 13 декабря, с прогнозируемыми температурами до -35 градусов и ниже, местами даже до -40 °C и ниже.