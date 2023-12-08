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Холоднее всего в Искитимском районе

Когда из дома лучше не выходить: в Новосибирской области мороз до -44 градусов

8 декабря 2023, 02:56
Фото: Midjourney
Холоднее всего в Искитимском районе

Температура воздуха в Новосибирской области опустилась до -44 градусов

В ночь с 8 декабря в районах Новосибирской области термометры зафиксировали температуру воздуха ниже -40 градусов. Сильные морозы охватили Искитимский, Маслянинский, Ордынский и другие районы

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Очевидцы в паблике «АСТ-54» отмечают: «Ночью в районах Новосибирской области столбик термометра опускался ниже -40°C».

По данным Gismeteo, в Новосибирске температура воздуха ночью колебалась от -31 до -37 градусов по Цельсию, в Искитимском районе достигла -44 градусов, в Маслянинском -40 градусов, а в Ордынском -41 градус.

Напомним, что аномально холодная погода продержится в Новосибирской области с 8 по 13 декабря, с прогнозируемыми температурами до -35 градусов и ниже, местами даже до -40 °C и ниже.

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