«Кольцо ада» 2024: продлены ограничения движения на пл. Энергетиков Новосибирска

Топ-менеджеры группы «ВИС» на этой неделе признали, что не успеют сдать мост к запланированному сроку — 6 декабря 2023. Более реальной датой окончания работ они назвали конец 2024 года. А также рассказали о причинах, почему они не смогли завершить строительство вовремя. Среди них, например, 300-метровый участок земли на левом берегу Оби до сих пор еще не передан мостостроителям для начала работ.