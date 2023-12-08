«Кольцо ада» 2024: продлены ограничения движения на пл. Энергетиков Новосибирска

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Сужения проезжей части на пл. Энергетиков и прилегающих к ней автомобильных дорог по ул. Станционной, ул. Станиславского и проезду Энергетиков продолжатся до 20 ноября 2024. Об этом сегодня предупредила мэрия Новосибирска.
Мучительную автомобильную пробку на участках строительства левобережной развязки четвертого моста новосибирские автовладельцы окрестили «кольцом ада». Бороться с автомобильными заторами туда выезжали новосибирские прокуроры, а мэр города Анатолий Локоть даже заплутал в объездах на этом сложном участке.
Напомним, что левобережная развязка будущего «Центрального» моста имеет 25 съездов и будет одним из сложнейших сооружений в стране. Добавим, что четвертому мосту предстоит стать первой платной дорогой в регионе.
Топ-менеджеры группы «ВИС» на этой неделе признали, что не успеют сдать мост к запланированному сроку — 6 декабря 2023. Более реальной датой окончания работ они назвали конец 2024 года. А также рассказали о причинах, почему они не смогли завершить строительство вовремя. Среди них, например, 300-метровый участок земли на левом берегу Оби до сих пор еще не передан мостостроителям для начала работ.