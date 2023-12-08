Кто виноват? Почему четвертый мост не сдали в срок, рассказали в ГК ВИС

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Топ-менеджеры группы ВИС продемонстрировали журналистам состояние грандиозной стройки, подчеркнув, что сам мостовой переход через Обь уже почти готов — даже уложены три слоя асфальтобетона. Причины, которые помешали завершить весь проект с комплексами развязок, тоннелями под Транссибом и другой инфраструктурой, представители ВИС назвали «объективными». Они утверждают, что проблемы возникли не по вине мостостроителей, и приводят свои аргументы.
«Перенос сроков связан с объективными причинами. Это пандемия, санкции, введенные в отношении РФ, и наши отношения с Концедентом (Правительство Новосибирской области в лице Минтранса. Прим.ред.) в плане финансирования проекта, которые, я надеюсь, мы в ближайшее время решим», — заявил первый заместитель генерального директора Группы «ВИС» Сергей Юдин.
Противоречия с Концедентом привели к замораживанию 3,3 млрд. рублей выделенных на строительство моста. По словам Сергея Юдина, чтобы стройка не остановилась, Концессионер (то есть Группа ВИС), сейчас оплачивает работы из своих средств, рассчитывая преодолеть «недопонимание» и добиться размораживания финансирования.
«Для нас самое критичное, это сдвиг [сроков сдачи] стройки „вправо“. Для нас это — самые большие потери, самые большие расходы. Чтобы этого не допускать мы вкладывали свои средства на протяжении всего строительного сезона и до сих пор вкладываем, чтобы не „провалиться“. Надеемся, что разрешим проблематику и продолжим дальше», — утверждает Юдин.
Атас.инфо уже рассказывал, что правительство Новосибирской области запретило использовать выделенные из федерального бюджета 3,3 млрд. рублей для завершения строительства, так как ГК ВИС не предоставляла требуемую отчетность. Разногласия между сторонами по финансированию работ возникли из-за изменений проектных решений Концессионера и норм законодательства.
Топ-менеджеры ВИС продемонстрировали проблемные места, где стройка забуксовала. На 300 метровом участке, на левом берегу мост не строится, потому что территория до сих пор не передана концессионеру под застройку. Хотя это должны были сделать по-хорошему еще в 2020 году, потом крайний срок был назначен в апреле 2023, но и он был сорван, сообщил директор по реализации проекта Владислав Вавилин.
Проблема в канализационном коллекторе жилмассива Горский, который здесь проходит. Обеспечить вынос коммуникаций из зоны строительства моста должна была сторона Концедента — новосибирское ГКУ «Мост». Но подрядчик, занимавшийся выносом «нитки» коллектора, с работами не справился. Работы были забракованы и начались повторно: с объявления тендера, выбора нового подрядчика и тд.
Мостостроители ждут переключения коллектора до сих пор. Теперь передача участка им в работу назначена в январе 2024. До этого нельзя заниматься отсыпкой дорожной насыпи, и т. д.
«Основной проблемой на левобережной развязке у нас остается путепровод тоннельного типа под Транссибирской железной дорогой в створе ул. Станиславского. Работы по данному тоннелю приостановлены из-за того, что мы не можем продолжать ритмичное финансирование до решения всех проблемных вопросов с Концедентом. Мы надеемся, что эти вопросы снимутся, и мы продолжим работы по развязкам и по путепроводу», — рассказывает директор по реализации проекта Владислав Вавилин.
Представители ВИС говорят, что здесь они столкнулись с ошибками в проектной документации. В этом тоннеле уровень грунтовых вод оказался на 1,5 м выше проектных отметок. Работы были остановлены. 3 месяца ушли на разработку решения, как добиться искусственного водопонижения.
Техническая проблема сопровождалась денежным спором с правительством Новосибирской области. Сейчас техническое решение найдено. А о размораживании финансирования предстоит договариваться. И это может быть непросто, так как проект подорожал.
По словам топ-менеджеров ВИС, на 6 декабря 2023-го общая строительная готовность моста с комплексом развязок и инфраструктурой — 83%. При этом готовность мостового перехода они оценивают в 90%, общую строительную готовность левобережной развязки в 75%.
Реальным сроком полного завершения строительства заместитель гендиректора Группы «ВИС» Сергей Юдин, отвечая на вопрос Атас.инфо, назвал конец 2024 года.