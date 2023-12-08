Кто виноват? Почему четвертый мост не сдали в срок, рассказали в ГК ВИС

Топ-менеджеры ВИС продемонстрировали проблемные места, где стройка забуксовала. На 300 метровом участке, на левом берегу мост не строится, потому что территория до сих пор не передана концессионеру под застройку. Хотя это должны были сделать по-хорошему еще в 2020 году, потом крайний срок был назначен в апреле 2023, но и он был сорван, сообщил директор по реализации проекта Владислав Вавилин.