Лютые морозы и запрет «Слово пацана»: главное за неделю в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Updated Сегодня, 10:36
В Новосибирске приняли положение об отборе кандидатов на пост мэра. Обсуждение вопроса на сессии в горсовете было горячим, многие парламентарии обозначили свою позицию насчет отмены прямых выборов мэра. Atas.Info сделал подборку лучших высказываний депутатов.
Глава Союза отцов в Новосибирске Сергей Майоров требует запретить скандальный сериал «Слово пацана». По его мнению, картина романтизирует образ преступников среди молодежи. Тем временем в соцсетях новосибирцев позвали на кастинг уже второго сезона. Правда, сообщение оказалось фейковым — с целью привлечения аудитории в паблики.
Взрыв в военкомате пытался устроить новосибирец. Он спрятал бомбу в мультиварке и оставил ее на подоконнике. Взрывчатку вовремя заметили сотрудники правоохранительных органов, и трагедии удалось избежать. Возбуждено уголовное дело.
До 35 рублей вырастет стоимость поездки на общественном транспорте. Такое решение уже приняли в мэрии Новосибирска. Новые тарифы начнут действовать с середины декабря.
Морозы до -48°С нагрянули в Новосибирскую область. Это спровоцировало немало проблем в городе. Больше всего горожан потряс транспортный коллапс. На улицах образовались 11-балльные пробки, люди часами не могли уехать домой. На остановках общественного транспорта образовались километровые очереди. Atas.Info решил поинтересоваться у ChatGPT, как мэрия могла бы решить эту ситуацию.
В любые морозы несколько десятков домов, школы и детсады остались без отопления. Новосибирцы обратились в редакцию Atas.Info с просьбой решить проблему. Температура в домах становится все ниже, а в школах даже пришлось отменить занятия.
Впервые в Новосибирске гражданина лишают звания «Почётного жителя». Такой статус отнимают у бывшего главы СО РАН, академика Александра Асеева. Ранее его признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он присвоил себе коттедж, находящийся в федеральной собственности.
Стало известно, что четвёртый мост сдадут только к концу 2024 года. 6 декабря истек госконтракт на строительство объекта. Подрядчик подробно рассказал о проблемах, возникших при работе и обвинил во всем правительство. Смотрим фото со стройплощадки.
Пилотов, посадивших в поле Убинского района самолёт, хотят уволить, а само судно разобрать на запчасти. Жены экипажа даже обратились к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.
Популярные в 90-00-х артисты устроили массовую забастовку. Ирина Салтыкова, Кай Метов и Наталья Гулькина отказались давать концерт в Новосибирске. Исполнители должны были выступить на одной площадке 8 декабря. Однако они обвинили организаторов в обмане.