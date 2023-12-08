Лютые морозы и запрет «Слово пацана»: главное за неделю в Новосибирской области

Морозы до -48°С нагрянули в Новосибирскую область. Это спровоцировало немало проблем в городе. Больше всего горожан потряс транспортный коллапс. На улицах образовались 11-балльные пробки, люди часами не могли уехать домой. На остановках общественного транспорта образовались километровые очереди. Atas.Info решил поинтересоваться у ChatGPT, как мэрия могла бы решить эту ситуацию.