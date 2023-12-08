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Главные события за 4-8 декабря в Новосибирской области

Лютые морозы и запрет «Слово пацана»: главное за неделю в Новосибирской области

8 декабря 2023, 10:34
Фото: atas.info
Главные события за 4-8 декабря в Новосибирской области
Уходящая неделя потрясла жителей Новосибирской области множеством событий: от невыносимых морозов и сопутствующих этому новостей до громких обсуждений нашумевшего сериала «Слово пацана». Вспоминаем главные события с 4 по 8 декабря.

В Новосибирске приняли положение об отборе кандидатов на пост мэра. Обсуждение вопроса на сессии в горсовете было горячим, многие парламентарии обозначили свою позицию насчет отмены прямых выборов мэра. Atas.Info сделал подборку лучших высказываний депутатов.

Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
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Глава Союза отцов в Новосибирске Сергей Майоров требует запретить скандальный сериал «Слово пацана». По его мнению, картина романтизирует образ преступников среди молодежи. Тем временем в соцсетях новосибирцев позвали на кастинг уже второго сезона. Правда, сообщение оказалось фейковым — с целью привлечения аудитории в паблики.

Союз отцов в Новосибирске требует запретит сериал «Слово пацана» — он вредит детям
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Новосибирцев зовут на фейковые съемки продолжения «Слова пацана»
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Взрыв в военкомате пытался устроить новосибирец. Он спрятал бомбу в мультиварке и оставил ее на подоконнике. Взрывчатку вовремя заметили сотрудники правоохранительных органов, и трагедии удалось избежать. Возбуждено уголовное дело.

Рядом с военкоматом в Новосибирске нашли бомбу в мультиварке
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До 35 рублей вырастет стоимость поездки на общественном транспорте. Такое решение уже приняли в мэрии Новосибирска. Новые тарифы начнут действовать с середины декабря.

До 35 рублей подорожает проезд в транспорте Новосибирска уже в декабре — подробности
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Морозы до -48°С нагрянули в Новосибирскую область. Это спровоцировало немало проблем в городе. Больше всего горожан потряс транспортный коллапс. На улицах образовались 11-балльные пробки, люди часами не могли уехать домой. На остановках общественного транспорта образовались километровые очереди. Atas.Info решил поинтересоваться у ChatGPT, как мэрия могла бы решить эту ситуацию.

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ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии
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В любые морозы несколько десятков домов, школы и детсады остались без отопления. Новосибирцы обратились в редакцию Atas.Info с просьбой решить проблему. Температура в домах становится все ниже, а в школах даже пришлось отменить занятия.

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Новосибирцев оставляют без тепла в 40-градусные морозы: замерзают несколько кварталов
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Впервые в Новосибирске гражданина лишают звания «Почётного жителя». Такой статус отнимают у бывшего главы СО РАН, академика Александра Асеева. Ранее его признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он присвоил себе коттедж, находящийся в федеральной собственности.

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Академика Асеева лишают звания почетного жителя — он считает это фейком
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Стало известно, что четвёртый мост сдадут только к концу 2024 года. 6 декабря истек госконтракт на строительство объекта. Подрядчик подробно рассказал о проблемах, возникших при работе и обвинил во всем правительство. Смотрим фото со стройплощадки.

Кто виноват? Почему четвертый мост не сдали в срок, рассказали в ГК ВИС
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Пилотов, посадивших в поле Убинского района самолёт, хотят уволить, а само судно разобрать на запчасти. Жены экипажа даже обратились к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Самолет разберут, пилотов разгонят: судьба севшего в поле под Новосибирском самолета
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Популярные в 90-00-х артисты устроили массовую забастовку. Ирина Салтыкова, Кай Метов и Наталья Гулькина отказались давать концерт в Новосибирске. Исполнители должны были выступить на одной площадке 8 декабря. Однако они обвинили организаторов в обмане.

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