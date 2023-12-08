Мэра Бердска замучили фейковые аккаунты

Мэр Бердска Роман Бурдин пишет, что злоумышленники неоднократно используют его имя и пишут с фейковых аккаунтов. В этот раз фейковый профиль мэра создали в Телеграм, внешне профиль очень похож на публичный профиль Романа Бурдина.



Прошлый раз, по словам мэра, была похожая ситуация. Злоумышленники пытаются получить личные данные людей, используя фейковый аккаунт мэра, с которого предупреждают о предстоящем звонке из ФСБ.