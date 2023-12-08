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Мэра Бердска замучили фейковые аккаунты

Мэра Бердска замучили фейковые аккаунты

8 декабря 2023, 06:07
Мэр Бердска Роман Бурдин написал у себя в соцсетях, что мошенники в очередной раз создали фейковый аккаунт с его именем и пишут жителям города.

Мэр Бердска Роман Бурдин пишет, что злоумышленники неоднократно используют его имя и пишут с фейковых аккаунтов. В этот раз фейковый профиль мэра создали в Телеграм, внешне профиль очень похож на публичный профиль Романа Бурдина.

Прошлый раз, по словам мэра, была похожая ситуация. Злоумышленники пытаются получить личные данные людей, используя фейковый аккаунт мэра, с которого предупреждают о предстоящем звонке из ФСБ.

Мошенники пишут с фейкового аккаунтаМошенники пишут с фейкового аккаунта
Мошенники пишут с фейкового аккаунтаМошенники пишут с фейкового аккаунта
Мошенники пишут с фейкового аккаунта
Фото: Страница Вконтакте Романа Бурдина

в свою очередь, Роман Бурдин отметил, что он никогда не использует публичный канал для отправки личных сообщений. Всех, кто получил подобные сообщения со странных аккаунтов, мэр просит передать информацию представителям Бердской администрации.

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