Минированные купюры напугали новосибирцев — их якобы подкидывают к детским садам

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В чатах WhatsApp среди жителей Новосибирской области распространилось пугающее сообщение с предупреждением об опасных деньгах. В 50-ти и 100-рублевые купюры неизвестные якобы заворачивают взрывные устройства. Такие мини-бомбы подкидывают к дошкольным, образовательным и медицинским учреждениям. Информацией поделились читатели Atas.Info.
«Просьба отправить в родительские чаты: в Балабаново возле школы №1 нашли минивзрывное устройство. Сказали, делают для детей, чтобы они поднимали. Кидают возле школ, детсадов и больниц», — говорится в сообщении.
Однако сообщение является фейком. Год назад похожая информация распространялась в соцсетях среди жителей Оби. Сейчас сообщения получили пользователи в Искитимском, Тогучинском и Мошковском районах.
Отметим, что в Новосибирской области даже нет населенного пункта Балабаново.
Ранее в ГУ МВД сообщали, что такие рассылки — фейк. Их регистрируют по всей России.