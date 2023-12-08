Минированные купюры напугали новосибирцев — их якобы подкидывают к детским садам

В чатах WhatsApp среди жителей Новосибирской области распространилось пугающее сообщение с предупреждением об опасных деньгах. В 50-ти и 100-рублевые купюры неизвестные якобы заворачивают взрывные устройства. Такие мини-бомбы подкидывают к дошкольным, образовательным и медицинским учреждениям. Информацией поделились читатели Atas.Info.