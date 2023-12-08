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Взрывчатку якобы заметили в нескольких районах области

Минированные купюры напугали новосибирцев — их якобы подкидывают к детским садам

8 декабря 2023, 07:58
Фото: Читатели Atas.Info
Взрывчатку якобы заметили в нескольких районах области

Сообщения о минированных купюрах распространяют новосибирцы в WhatsApp

В чатах Новосибирской области начало распространяться сообщение о заминированных купюрах. Деньги, по словам автора сообщения, подкидывают к школам, детским садам и больницам.

В чатах WhatsApp среди жителей Новосибирской области распространилось пугающее сообщение с предупреждением об опасных деньгах. В 50-ти и 100-рублевые купюры неизвестные якобы заворачивают взрывные устройства. Такие мини-бомбы подкидывают к дошкольным, образовательным и медицинским учреждениям. Информацией поделились читатели Atas.Info.

«Просьба отправить в родительские чаты: в Балабаново возле школы №1 нашли минивзрывное устройство. Сказали, делают для детей, чтобы они поднимали. Кидают возле школ, детсадов и больниц», — говорится в сообщении.

Однако сообщение является фейком. Год назад похожая информация распространялась в соцсетях среди жителей Оби. Сейчас сообщения получили пользователи в Искитимском, Тогучинском и Мошковском районах.

Отметим, что в Новосибирской области даже нет населенного пункта Балабаново.

Ранее в ГУ МВД сообщали, что такие рассылки — фейк. Их регистрируют по всей России.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#WhatsApp#Мессенджер#Мошковский район#Искитимский район#Фейк#Алина Гурицкая#Тогучинский район#Рассылка
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