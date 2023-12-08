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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 11:11

Нелегко приходится сантехникам из-за безответственности жителей

Отчаянные сантехники: что они находят в канализации сибирских городов

8 декабря 2023, 10:57
Фото: Midjourney
Нелегко приходится сантехникам из-за безответственности жителей

Куртки, бутылки, подгузники и животных смывают в канализацию сибиряки

Шокирующий набор посторонних предметов регулярно извлекают из канализации коммунальщики сибирских городов. В Чите, в канализационной насосной станции даже установили измельчители. Но и они не спасают, когда жители отправляют в канализацию канистры, куртки или животных.

Специалисты-коммунальщики, жалуются, что горожане смывают в унитазы влажные салфетки, детские подгузники, картофельные очистки. В открытые коллекторы скидывают пакеты полные мусора. Случаются и вовсе шокирующие находки.

«Кошки, собаки. [Мертвых] животных, бывало, доставали. Чаще всего бывают канистры, бутылки. Куртки, бывает, сбрасывают. Как только они проходят», — цитирует заместителя начальника участка водоотведения города Читы Михаила Кожухарёва, РТК «Забайкалье».

Как ни странно, по наблюдениям сотрудников водоканала, засоры чаще всего случаются в новостройках, где канализационные системы установлены недавно. Чтобы предотвратить засоры, в городской канализационной насосной станции устанавливают ловушки и измельчители мусора. Но и они не спасают. Влажные салфетки скручиваются в плотный клубок, который выводит из строя даже самые острые лезвия.

Засоры канализации - типичная проблема сибирских городовЗасоры канализации - типичная проблема сибирских городов
Засоры канализации - типичная проблема сибирских городов
Фото: Photobank Ura Media / 1MI

А в Новосибирске с канализацией возникла совсем уж неожиданная проблема. Одной из причин срыва сроков строительства четвертого моста через Обь стал канализационный коллектор Горского микрорайона, который ГКУ «Мост» не смогло вынести с участка строительства моста в назначенные сроки. В результате мостостроители не имеют возможности начать работы на участке даже сейчас, когда плановый срок строительства моста истек.

Кто виноват? Почему четвертый мост не сдали в срок, рассказали в ГК ВИС
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#Общество#Дмитрий Тростников#Новосибирская область#Россия#Мусор#ЖКХ#Канализация#Жильцы
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