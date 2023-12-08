Отчаянные сантехники: что они находят в канализации сибирских городов

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Специалисты-коммунальщики, жалуются, что горожане смывают в унитазы влажные салфетки, детские подгузники, картофельные очистки. В открытые коллекторы скидывают пакеты полные мусора. Случаются и вовсе шокирующие находки.
«Кошки, собаки. [Мертвых] животных, бывало, доставали. Чаще всего бывают канистры, бутылки. Куртки, бывает, сбрасывают. Как только они проходят», — цитирует заместителя начальника участка водоотведения города Читы Михаила Кожухарёва, РТК «Забайкалье».
Как ни странно, по наблюдениям сотрудников водоканала, засоры чаще всего случаются в новостройках, где канализационные системы установлены недавно. Чтобы предотвратить засоры, в городской канализационной насосной станции устанавливают ловушки и измельчители мусора. Но и они не спасают. Влажные салфетки скручиваются в плотный клубок, который выводит из строя даже самые острые лезвия.
А в Новосибирске с канализацией возникла совсем уж неожиданная проблема. Одной из причин срыва сроков строительства четвертого моста через Обь стал канализационный коллектор Горского микрорайона, который ГКУ «Мост» не смогло вынести с участка строительства моста в назначенные сроки. В результате мостостроители не имеют возможности начать работы на участке даже сейчас, когда плановый срок строительства моста истек.