Отчаянные сантехники: что они находят в канализации сибирских городов

Как ни странно, по наблюдениям сотрудников водоканала, засоры чаще всего случаются в новостройках, где канализационные системы установлены недавно. Чтобы предотвратить засоры, в городской канализационной насосной станции устанавливают ловушки и измельчители мусора. Но и они не спасают. Влажные салфетки скручиваются в плотный клубок, который выводит из строя даже самые острые лезвия.