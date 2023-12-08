«Премия Рунета — 2023»: претендентов на премию выбрали путем голосования

Первый этап голосования проходил 5 — 6 декабря. Затем к голосованию приступил экспертный совет — эксперты различных областей: профессионалы отрасли, представители общественных организаций, государственные деятели. Этот этап продолжится до 14 декабря, после чего будет выбрано по три равноправных лауреата в каждой категории. Четвертого лауреата определит искусственный интеллект. Победители «Премии Рунета» будут объявлены на церемонии награждения 15 декабря.