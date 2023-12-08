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«Премия Рунета — 2023»: претендентов на премию выбрали путем голосования

«Премия Рунета — 2023»: претендентов на премию выбрали путем голосования

8 декабря 2023, 20:34
Фото: РАЭК
7 декабря 2023 года был объявлен список финалистов «Премии Рунета» — престижной награды российской интернет-индустрии, которая отмечает свое 20-летие.

В соответствии с правилами экспертного голосования в финал прошли топ-10 организаций и проектов в каждой категории, получивших наибольшее количество голосов. Шорт-лист «Премии Рунета» был составлен на основе голосования экспертного клуба. Обзор финалистов доступен на официальном сайте.

Один из проектов, попавших в этот список, — это «Х-Разработка», проект о молодых ученых в категории «Наука, технологии и инновации», реализованный медиахолдингом 1MI при поддержке ИРИ. Об этом пишет properm.ru.

Первый этап голосования проходил 5 — 6 декабря. Затем к голосованию приступил экспертный совет — эксперты различных областей: профессионалы отрасли, представители общественных организаций, государственные деятели. Этот этап продолжится до 14 декабря, после чего будет выбрано по три равноправных лауреата в каждой категории. Четвертого лауреата определит искусственный интеллект. Победители «Премии Рунета» будут объявлены на церемонии награждения 15 декабря.

«Экспертный клуб успешно справился с сложной задачей — выбрать топ-10 проектов в каждой категории. Вскоре мы узнаем, кто получит желанную награду и запишет свое имя в историю Рунета» — отметила исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина.

Организатором конкурса является РАЭК. Премия проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».

«Премия Рунета — 2023» получает поддержку ключевых представителей ИТ-индустрии, таких как Координационный центр доменов .RU/.РФ и Looky. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером «Премии Рунета».

#Общество
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