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Больница рассчитана на 52 000 пациентов

Проблема с поликлиникой довела жителей МЖК до Владимира Путина

8 декабря 2023, 01:14
Фото: 1MI
Больница рассчитана на 52 000 пациентов

К Путину обратились жители МЖК в Новосибирске из-за удаленности поликлиники

Жители жилого массива «Восточный» в Новосибирске высказали свои обеспокоенности президенту Владимиру Путину, относительно строительства новой поликлиники в соседнем поселке Плющихинском. Они недовольны тем, что расположение нового медицинского учреждения слишком далеко от их места жистельства.

Одновременно с этим возникает риск прекращения работы старой поликлиники на улице Лазурной из-за строительства нового медицинского объекта. Жители Новосибирска опасаются, что это может существенно ухудшить условия предоставления им медицинской помощи.

Местные жители обратили внимание на то, что они были исключены из списка прикрепленных к старой поликлинике на портале государственных услуг. В ответ на это они обратились к Президенту Владимиру Путину с обращением и создали отдельный чат с другими заинтересованными жильцами, их количество превышает 700 человек.

«Жилмассив у нас густонаселенный. Изначально поликлиника строилась под него. Дальше был пристроен к нам Плющихинский. И он тоже густонаселенный. И все мы долгое время обслуживались в одной поликлинике. Когда строили поликлинику на Плющихе, мы думали, что она строится для них, а наша останется для нас», — заявила одна из жительниц в разговоре с НГС.

При закрытии старой поликлиники, перегрузка на новое учреждение может быть огромной, что сделает ситуацию для местных жителей еще более сложной. На данный момент нет официальных документов о закрытии поликлиники на улице Лазурной, но это не ослабляет беспокойство людей.

В региональном Минздраве пояснили, что новая поликлиника будет не только более просторной, но и оборудована современным медицинским оборудованием. Она рассчитана на обслуживание 52 тысяч пациентов. Точные сроки открытия неизвестны.

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