Проблема с поликлиникой довела жителей МЖК до Владимира Путина

Местные жители обратили внимание на то, что они были исключены из списка прикрепленных к старой поликлинике на портале государственных услуг. В ответ на это они обратились к Президенту Владимиру Путину с обращением и создали отдельный чат с другими заинтересованными жильцами, их количество превышает 700 человек.