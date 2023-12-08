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Работа компании «БАС» отмечена премией «Архитектура неба»

Работа компании «БАС» отмечена премией «Архитектура неба»

8 декабря 2023, 10:20
Фото: Артём Ганжа
Победителями премии «Архитектура неба» в номинации «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы» стали Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ООО «Беспилотные авиационные системы» («БАС»).
Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛКАлексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК
Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК
Фото: Артём Ганжа

Обе компании внесли вклад в развитие российской отрасли беспилотников, пишет newizv.ru.

Управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК Алексей Куканов получил награду за формирование рынка отрасли БАС и регионального заказа. Он пояснил, что совместно с НТИ и ВЭБ РФ была разработана методика, благодаря которой удалось спрогнозировать емкость рынка БАС еще до его формирования.

«Наша разработка была высоко оценена и взята за основу расчетов параметров рынка, заложенных в нацпроекте», — сказал представитель ГТЛК.

Работа в этом направлении, по его словам, продолжается.

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко награжден премией за профессиональную экспертизу решений. Он отметил, что компания не так давно работает на рынке и нужно решить еще много задач. Являясь оператором беспилотной авиации, ООО «БАС» располагает лучшими моделями авиабеспилотников и считается инициатором развития инфраструктуры и доработки нормативной базы отрасли. На церемонии награждения было особо отмечено, что компания выполняет функцию технологического полигона для тестирования и отбора как инновационных решений, так и разработок для успешного внедрения беспилотников в пилотируемое пространство.

Отмечается, что премия «Архитектура неба» среди лидеров сферы БАС проводится впервые. Она организована «Платформой Национальной технологической инициативы», Университетом НТИ 2035 и Фондом поддержки проектов НТИ в формате специальной номинации всероссийской премии «Технологический прорыв».

«Сегодня мы награждаем представителей отрасли БАС, ожидая в следующем году еще больше новых достижений и прорывных проектов», — отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

Победителями премии в пяти номинациях названы 44 компании из сферы БАС. В их числе «Аэромакс», «Машины Тюринга», «Геоскан», «Ситроникс». А за три года лауреатами премии «Технологический прорыв», вошедшей в число мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, стали 170 российских производственных, научных и образовательных организаций.

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