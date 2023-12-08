Работа компании «БАС» отмечена премией «Архитектура неба»

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко награжден премией за профессиональную экспертизу решений. Он отметил, что компания не так давно работает на рынке и нужно решить еще много задач. Являясь оператором беспилотной авиации, ООО «БАС» располагает лучшими моделями авиабеспилотников и считается инициатором развития инфраструктуры и доработки нормативной базы отрасли. На церемонии награждения было особо отмечено, что компания выполняет функцию технологического полигона для тестирования и отбора как инновационных решений, так и разработок для успешного внедрения беспилотников в пилотируемое пространство.