Резкий рост заболеваемости коклюшем: виноваты антипрививочники

В Роспотребнадзоре НГС подчеркнули, что чаще всего страдают те, кто не прошел вакцинацию или не завершил полный курс вакцинации. Наибольший процент заболевших сосредотачивается среди детей до года, а также школьников, у которых иммунитет к инфекции уже ослаб.