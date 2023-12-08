atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:18

Updated Сегодня, 02:18

В регионе выросло число отказов от вакцинации

Резкий рост заболеваемости коклюшем: виноваты антипрививочники

8 декабря 2023, 02:18
Фото: Екатерина Чаплинская / 1MI
В регионе выросло число отказов от вакцинации

Заболеваемость коклюшем резко выросла в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости коклюшем, сообщает Роспотребнадзор. Это высококонтагиозное бактериальное заболевание, поражающее слизистые оболочки верхних дыхательных путей, и, как правило, чаще всего затрагивающее детей.

На текущий момент отмечается циклическое увеличение числа случаев заболеваемости, которое регистрируется примерно каждые 4-6 лет. Причиной этого служит наличие в обществе группы людей, не обладающих иммунитетом к данному инфекционному заболеванию.

В Роспотребнадзоре НГС подчеркнули, что чаще всего страдают те, кто не прошел вакцинацию или не завершил полный курс вакцинации. Наибольший процент заболевших сосредотачивается среди детей до года, а также школьников, у которых иммунитет к инфекции уже ослаб.

Важно отметить, что в соответствии с национальным календарем прививок вакцинация от коклюша проводится начиная с трех месяцев, трехкратно с интервалом в 1,5 месяца, с последующей ревакцинацией через 1,5 года. Младенцы, как правило, более подвержены тяжелому течению болезни.

Читайте также:
123 случая мертворождения в Новосибирской области — это больше, чем в прошлом годуСмертность превысила рождаемость в ноябре 2023 — ЗАГС Новосибирской областиВакцина от гриппа закончилась в Новосибирской области
#Общество#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Здравоохранение#Алина Гурицкая#Коклюш
Подпишитесь
Когда из дома лучше не выходить: в Новосибирской области мороз до -44 градусов
Сегодня, 02:56
ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии
Сегодня, 06:10
Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторов
Сегодня, 01:21
Услышали взрывы: в СКР раскрыли причины аварийной посадки самолета S7 в Новосибирске
Сегодня, 04:47
«Кольцо ада» 2024: в Новосибирске продлены ограничения движения на пл. Труда
Вчера, 08:15
Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel
Вчера, 03:00