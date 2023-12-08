Резкий рост заболеваемости коклюшем: виноваты антипрививочники

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
На текущий момент отмечается циклическое увеличение числа случаев заболеваемости, которое регистрируется примерно каждые 4-6 лет. Причиной этого служит наличие в обществе группы людей, не обладающих иммунитетом к данному инфекционному заболеванию.
В Роспотребнадзоре НГС подчеркнули, что чаще всего страдают те, кто не прошел вакцинацию или не завершил полный курс вакцинации. Наибольший процент заболевших сосредотачивается среди детей до года, а также школьников, у которых иммунитет к инфекции уже ослаб.
Важно отметить, что в соответствии с национальным календарем прививок вакцинация от коклюша проводится начиная с трех месяцев, трехкратно с интервалом в 1,5 месяца, с последующей ревакцинацией через 1,5 года. Младенцы, как правило, более подвержены тяжелому течению болезни.