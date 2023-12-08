Ставрополье презентует необычную программу на день края на выставке «Россия»

Особую роль для развития внутреннего туризма в разрезе всей страны играют курорты Ставрополья — Кавказские Минеральные Воды. За пять лет реализовано свыше 113 проектов по модернизации санаториев и гостиниц. Создан современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. Кроме того, в день региона среди лучших участников викторины на знание Ставрополья будут разыграны три путевки в Ессентуки.