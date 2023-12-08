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Ставрополье презентует необычную программу на день края на выставке «Россия»

Ставрополье презентует необычную программу на день края на выставке «Россия»

8 декабря 2023, 07:25
Фото: Пресс-служба Правительства Ставропольского края
9 декабря в Москве на международной выставке-форуме «Россия» пройдет день Ставропольского края. Губернатор края Владимир Владимиров планирует представить все значимые достижения Ставрополья в сфере экономики, аграрном и энергетическом секторах, а также социальной политике.

В этот день на стенде Ставрополья соберутся 25 героев России со всех уголков страны. Они обсудят опыт региона в организации патриотического воспитания молодого поколения — в том числе традицию проведения военно-патриотической игры «Зарница», которая благодаря последовательной реализации госпрограмм проводится в регионе более 40 лет.

Яркой частью культурной программы станут выступления местных исполнителей, чьи концерты будут сопровождаться работой аниматоров. Гости выставки смогут поучаствовать в мастер-классе известного ставропольского художника, пишет newstracker.ru.

Казачьим компонентом станет традиционная свадебная церемония, а также представление с участием ставропольского казачьего Деда Мороза. Также запланирован спектакль-концерт «В гостях у казаков-некрасовцев».

По словам главы региона Владимира Владимирова, стенд Ставропольского края посетили уже около 800 тыс. человек. Благодаря представленной экспозиции они смогли не только прикоснуться к богатой культуре края, но и больше узнать о его туристических, рекреационных и инвестиционных возможностях.

«Рассчитываем, что скоро они приедут к нам в качестве гостей и по-настоящему откроют для себя наш теплый, гостеприимный, щедрый край», — добавил Владимиров.

В рамках мероприятия особое внимание уделено молодежным проектам, а также развитию туристического потенциала и зеленой энергетики. В 2019 году в крае появилась промышленная солнечная электростанция, а с 2020 года ведется строительство ветропарков. В 2024 году планируется открыть уже седьмой ветропарк.

Особую роль для развития внутреннего туризма в разрезе всей страны играют курорты Ставрополья — Кавказские Минеральные Воды. За пять лет реализовано свыше 113 проектов по модернизации санаториев и гостиниц. Создан современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. Кроме того, в день региона среди лучших участников викторины на знание Ставрополья будут разыграны три путевки в Ессентуки.

#Общество
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