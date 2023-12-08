Уже трое артистов отказались участвовать в концерте «Диско-Феерия» в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Певица Наталья Гулькина обратилась к своим подписчикам в социальных сетях, сообщив, что её также обманули организаторы концерта «Диско-Феерия» в Новосибирске. Как и нескольким её коллегам, ей не был выплачен гонорар.
«Организаторы по каким-то своим соображениям проплатили нескольким артистам и гонорар, и авиационные билеты туда и обратно, а вот некоторым артистам, и в частности мне, решили не оплачивать. Да и, видно, долететь я должна была тоже сама как-то, » — написала артистка.
Изначально в афише концерта были анонсированы выступления таких артистов, как Кай Метов, группа «Русский размер», Богдан Титомир, Рома Жуков, Наталья Гулькина, Ирина Салтыкова, Кевин МакКой, группы «Краски» и «Технология». Однако Кай Метов и Ирина Салтыкова сообщили в своих соцсетях, что не будут участвовать в мероприятии, так как организаторы не выплатили им обещанный гонорар.