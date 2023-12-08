Уже трое артистов отказались участвовать в концерте «Диско-Феерия» в Новосибирске

Наталья Гулькина сообщила об отмене концерта в Новосибирске вслед за Салтыковой

Экс-солистка группы «Мираж» заявила, что ее выступление в шоу «Диско-Феерия» в Новосибирске не состоится. Ее также, как и двух других исполнителей обманули организаторы. Артисты заявляют, что многие из тех, кто заявлен на афише, не будут выступать на сцене.