atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Наталья Гулькина — экс-солистка группы «Мираж»

Уже трое артистов отказались участвовать в концерте «Диско-Феерия» в Новосибирске

8 декабря 2023, 05:24
Фото: Соцсети певицы
Наталья Гулькина — экс-солистка группы «Мираж»

Наталья Гулькина сообщила об отмене концерта в Новосибирске вслед за Салтыковой

Экс-солистка группы «Мираж» заявила, что ее выступление в шоу «Диско-Феерия» в Новосибирске не состоится. Ее также, как и двух других исполнителей обманули организаторы. Артисты заявляют, что многие из тех, кто заявлен на афише, не будут выступать на сцене.

Певица Наталья Гулькина обратилась к своим подписчикам в социальных сетях, сообщив, что её также обманули организаторы концерта «Диско-Феерия» в Новосибирске. Как и нескольким её коллегам, ей не был выплачен гонорар.

«Организаторы по каким-то своим соображениям проплатили нескольким артистам и гонорар, и авиационные билеты туда и обратно, а вот некоторым артистам, и в частности мне, решили не оплачивать. Да и, видно, долететь я должна была тоже сама как-то, » — написала артистка.

Изначально в афише концерта были анонсированы выступления таких артистов, как Кай Метов, группа «Русский размер», Богдан Титомир, Рома Жуков, Наталья Гулькина, Ирина Салтыкова, Кевин МакКой, группы «Краски» и «Технология». Однако Кай Метов и Ирина Салтыкова сообщили в своих соцсетях, что не будут участвовать в мероприятии, так как организаторы не выплатили им обещанный гонорар.

Читайте также:
Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторовБудет аншлаг: все билеты на концерты SHAMAN'а в Новосибирске раскупилиНазвана причина внезапной отмены концерта рок-группы «Алиса» в Новосибирске
#Новосибирск#Афиша#Концерт#Музыка#Отмена концерта#Артисты#Алина Гурицкая#Гонорар#Ирина Салтыкова#Кай Метов#Рома Жуков#Богдан Титомир#Наталья Гулькина
Подпишитесь
Когда из дома лучше не выходить: в Новосибирской области мороз до -44 градусов
Сегодня, 02:56
ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии
Сегодня, 06:10
Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторов
Сегодня, 01:21
Услышали взрывы: в СКР раскрыли причины аварийной посадки самолета S7 в Новосибирске
Сегодня, 04:47
«Кольцо ада» 2024: в Новосибирске продлены ограничения движения на пл. Труда
Вчера, 08:15
Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel
Вчера, 03:00