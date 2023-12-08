В Новосибирске расширят Заельцовское кладбище

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Как сообщает precedent.tv, согласно документу, городскому департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства предоставят земельный участок. Площадь надела составит 24 695 квадратных метров.
Ранее земельный участок находился в ведении Новосибирского лесничества. Его используют для ритуальной деятельности. Таким образом, границы Заельцовского кладбища будут расширены.
Напомним, что в Новосибирске вновь сорваны сроки формирования санитарной зоны рядом с Клещихинским кладбищем.