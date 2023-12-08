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Заельцовское кладбище расширят

В Новосибирске расширят Заельцовское кладбище

8 декабря 2023, 10:00
Фото: precedent.tv
Заельцовское кладбище расширят

В Новосибирске увеличат границы Заельцовского кладбища

В Новосибирске увеличат границы Заельцовского кладбища. Соответствующее постановление подписано в мэрии Новосибирска.

Как сообщает precedent.tv, согласно документу, городскому департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства предоставят земельный участок. Площадь надела составит 24 695 квадратных метров.

Ранее земельный участок находился в ведении Новосибирского лесничества. Его используют для ритуальной деятельности. Таким образом, границы Заельцовского кладбища будут расширены.

Напомним, что в Новосибирске вновь сорваны сроки формирования санитарной зоны рядом с Клещихинским кладбищем.

В Новосибирске Клещихинское кладбище во второй раз оставили без санитарной зоны
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#Общество#Новосибирск#Кладбище#Мэрия Новосибирска#Земельный участок#Александр Ляхов
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