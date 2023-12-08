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В Новосибирской области устанавливаются температурные рекорды

В Новосибирской области установлен температурный рекорд в -48 градусов

8 декабря 2023, 09:00
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Новосибирской области устанавливаются температурные рекорды

В Новосибирской области держатся аномальные морозы до -48 градусов

Аномальные морозы установились во всей Новосибирской области. Но в отдельных районах уже бьются температурные рекорды

Как сообщает VN.ru, в селе Кокошино температура воздуха составляет — 48 градусов. Здешние старожилы давно не могут припомнить подобных показателей. В «полюсе холода» — якутском Оймяконе — столбик термометра показывает -39 градусов.

Оранжевое предупреждение о низких температурных показателях остается в силе до субботы, однако морозы могут продержаться вплоть до 13 декабря. По данным Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномальные холода связаны с формированием блока, препятствующего поступлению теплого воздуха и антициклоном из Арктики.

В управлении МЧС России по Новосибирской области советуют строго соблюдать требования пожарной безопасности во избежание возгораний. Выходя на улицу, нужно одеваться как можно теплее, а уже дома потерпеть полчаса, чтобы адаптироваться к комнатным показателям. После этого можно пить горячий чай.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Погода#Морозы#Морозы в Новосибирске#Александр Ляхов
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