В Новосибирской области установлен температурный рекорд в -48 градусов

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Как сообщает VN.ru, в селе Кокошино температура воздуха составляет — 48 градусов. Здешние старожилы давно не могут припомнить подобных показателей. В «полюсе холода» — якутском Оймяконе — столбик термометра показывает -39 градусов.
Оранжевое предупреждение о низких температурных показателях остается в силе до субботы, однако морозы могут продержаться вплоть до 13 декабря. По данным Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномальные холода связаны с формированием блока, препятствующего поступлению теплого воздуха и антициклоном из Арктики.
В управлении МЧС России по Новосибирской области советуют строго соблюдать требования пожарной безопасности во избежание возгораний. Выходя на улицу, нужно одеваться как можно теплее, а уже дома потерпеть полчаса, чтобы адаптироваться к комнатным показателям. После этого можно пить горячий чай.