В Новосибирской области установлен температурный рекорд в -48 градусов

В управлении МЧС России по Новосибирской области советуют строго соблюдать требования пожарной безопасности во избежание возгораний. Выходя на улицу, нужно одеваться как можно теплее, а уже дома потерпеть полчаса, чтобы адаптироваться к комнатным показателям. После этого можно пить горячий чай.