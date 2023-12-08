В жуткий мороз новосибирцы устроили заплыв на сапбордах

В пятницу, 8 декабря, когда температура в Новосибирске упала до 36 градусов мороза, трое парней и две девушки были замечены катающимися на сапбордах в протоке в районе Затона на левом берегу Оби. Из-за существенной разницы температур воды и воздуха фигуры экстремалов в клубах пара смотрелись феерически на водной глади в окружении берегов, заваленных снегом. Как рассказал журналисту Atas.Info один из участников заплыва, известный новосибирский парапланерист Александр Орлов, это были съемки одного из эпизодов фильма про Новосибирск для канала МатчТВ.