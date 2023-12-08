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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Кататься в морозы любителям сапбординга не впервой

В жуткий мороз новосибирцы устроили заплыв на сапбордах

8 декабря 2023, 12:02
Фото: предоставлено Александром Орловым
Кататься в морозы любителям сапбординга не впервой

В Новосибирске в минус 36 экстремалы проплыли на сапах по открытой воде

Несмотря на то, что столбик термометра в Новосибирске упал ниже отметки в 30 градусов мороза, несколько любителей активного образа жизни устроили заплыв по водной глади незамерзающей протоке Оби

В пятницу, 8 декабря, когда температура в Новосибирске упала до 36 градусов мороза, трое парней и две девушки были замечены катающимися на сапбордах в протоке в районе Затона на левом берегу Оби. Из-за существенной разницы температур воды и воздуха фигуры экстремалов в клубах пара смотрелись феерически на водной глади в окружении берегов, заваленных снегом. Как рассказал журналисту Atas.Info один из участников заплыва, известный новосибирский парапланерист Александр Орлов, это были съемки одного из эпизодов фильма про Новосибирск для канала МатчТВ.

По словам участников заплыва, холодно им не было — они использовали многослойную горнолыжную экипировку. В целях безопасности, чтобы минимизировать риск падения в ледяную воду, часть группы отказалась от привычной стойки на доске и встала на колени. Так упасть с сапа практически невозможно.

Спортмены-любители говорят, что зимние заплывы приносят огромное удовольствиеСпортмены-любители говорят, что зимние заплывы приносят огромное удовольствие
Спортмены-любители говорят, что зимние заплывы приносят огромное удовольствие
Фото: Наталья Иващенко
«Очень необычный вид, такие картины в тумане, которые восхищают. И само по себе катание не настолько напряжно, чтобы испортить ощущения. Мы все очень довольны», — говорит Александр Орлов.

На берегу активистов ждали соратники по увлечению с горячим чаем из самовара и мобильная баня на случай необходимости быстро отогреться. По словам собеседника редакции, любители сапбординга не впервые устраивают подобные зимние заплывы. А предложение московской съемочной группы стало прекрасным поводом, чтобы собраться вместе. Предполагалось, что людей будет больше, однако часть потенциальных участников заплыва все-же остереглась вставать на доску в такой холод.

Секрет незамерзающей протоки, на которой не в первый раз спортсмены-любители устраивают эффектные фотосессии, прост — она находится относительно недалеко от места сброса воды из контура охлаждения ТЭЦ. И теплый поток, идущий в Обь, не дает льду образоваться на поверхности водной глади.

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