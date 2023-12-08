Возможны осадки в виде обломков: часть ракеты может упасть на Новосибирскую область

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Updated Сегодня, 06:59
Жителей Новосибирска предупредили о возможном падении отделяющихся частей ракеты «Союз-2-1б» на территории Убинского района. Запуск намечен на 16 декабря с космодрома Байконур в 12:17 по московскому времени, что соответствует 16:17 по местному времени.
Администрация Убинского района в telegram-канале предупредила местных жителей о возможном падении частей ракеты в лесистую местность и рекомендовала воздержаться от походов в лес в указанный период.
«В этот период возможно падение отделяющихся частей ракеты в лесистую местность на территории Убинского района», − говорится в сообщении.
Также были представлены резервные даты и время запуска ракеты: 17 декабря в 12:13, 18 декабря в 12:08 и 19 декабря в 12:04 по московскому времени.