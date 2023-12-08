Возможны осадки в виде обломков: часть ракеты может упасть на Новосибирскую область

Жителей Новосибирска предупредили о возможном падении отделяющихся частей ракеты «Союз-2-1б» на территории Убинского района. Запуск намечен на 16 декабря с космодрома Байконур в 12:17 по московскому времени, что соответствует 16:17 по местному времени.