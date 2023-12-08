atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Любовь к несовершеннолетнему вышла боком для юной подсудимой

За сношения с несовершеннолетним 19-летнюю девушку приговорили в Новосибирске

8 декабря 2023, 05:11
Фото: Midjourney
Любовь к несовершеннолетнему вышла боком для юной подсудимой

За интим с несовершеннолетним 19-летнюю девушку приговорили в Новосибирске

Суд Железнодорожного района в Новосибирске огласил приговор 19-детней девушке. Ей назначено наказание — 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за интимную связь с 15-летним юношей.

Любовь 19-летней осужденной и 15-летнего потерпевшего вспыхнула летом 2022 года. Пара начала проживать совместно с семьей юноши. Но вскоре отношения осужденной с матерью молодого человека испортились настолько, что пара предпочла уехать в город Бийск.

Мать подростка подала заявление о его пропаже. Молодых людей задержали. Факты полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, вскрылись в отделе полиции. В отношении совершеннолетней возлюбленной возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ.

Железнодорожный суд Новосибирска приговорил девушку к лишению свободы на 8 месяцев, сообщает сайт суда. Отбывать наказание ей предстоит в колонии-поселении. Туда она должна самостоятельно проследовать.

В законную силу приговор еще не вступил.

«Ради жениха»: В Новосибирске стала популярной операция по возвращению девственности
Узнать подробнее

Ранее Атас.инфо рассказывал, почему в Новосибирске стала популярной операция по возвращению девственности.

Ночь разврата: в Новосибирске голая девушка села на лицо парня в клубе «Антигламур»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пососи сосульки»: в Новосибирске женщины рассказали о домогательствах таксистовПарни активно помогали: девушка без нижнего белья толкала машину в НовосибирскеПедагогу из Новосибирска дали 5 лет колонии за совращение несовершеннолетней
#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Секс#Молодежь#Девушка#18+
Подпишитесь
Когда из дома лучше не выходить: в Новосибирской области мороз до -44 градусов
Сегодня, 02:56
ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии
Сегодня, 06:10
Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторов
Сегодня, 01:21
Услышали взрывы: в СКР раскрыли причины аварийной посадки самолета S7 в Новосибирске
Сегодня, 04:47
Возможны осадки в виде обломков: часть ракеты может упасть на Новосибирскую область
Сегодня, 06:59
Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel
Вчера, 03:00