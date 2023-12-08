За сношения с несовершеннолетним 19-летнюю девушку приговорили в Новосибирске

Любовь 19-летней осужденной и 15-летнего потерпевшего вспыхнула летом 2022 года. Пара начала проживать совместно с семьей юноши. Но вскоре отношения осужденной с матерью молодого человека испортились настолько, что пара предпочла уехать в город Бийск.