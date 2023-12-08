За сношения с несовершеннолетним 19-летнюю девушку приговорили в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:39
Любовь 19-летней осужденной и 15-летнего потерпевшего вспыхнула летом 2022 года. Пара начала проживать совместно с семьей юноши. Но вскоре отношения осужденной с матерью молодого человека испортились настолько, что пара предпочла уехать в город Бийск.
Мать подростка подала заявление о его пропаже. Молодых людей задержали. Факты полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, вскрылись в отделе полиции. В отношении совершеннолетней возлюбленной возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ.
Железнодорожный суд Новосибирска приговорил девушку к лишению свободы на 8 месяцев, сообщает сайт суда. Отбывать наказание ей предстоит в колонии-поселении. Туда она должна самостоятельно проследовать.
В законную силу приговор еще не вступил.
Ранее Атас.инфо рассказывал, почему в Новосибирске стала популярной операция по возвращению девственности.