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Певица Ирина Салтыкова отказалась участвовать в концерте в Новосибирске.

«Буду жаловаться в суд»: Ирину Салтыкову обвиняют в незаконном получении аванса

9 декабря 2023, 10:07
Фото: Телеграм-канал Ирины Салтыковой
Певица Ирина Салтыкова отказалась участвовать в концерте в Новосибирске.
Артистка обвинила организаторов концерта Новосибирске и отказалась участвовать, но оказалось, что организаторам тоже есть, что ей предъявить: Салтыкова взяла аванс за выступление и пока еще не вернула его.

Как пишет интернет-издание gazeta.ru, цитируя концертного представителя новосибирского агентства «Concert 54» Алексея Уткина, у Салтыковой и Кая Метова не были заключены договора на участие в концертах, но аванс в размере 100 тысяч рублей Ирина уже получила: «Не знаю, собирается она их возвращать или нет. Если не будет, то я буду жаловаться на нее в суд по статье 159 УК РФ» — сказал Алексей Уткин. Полученная певицей сумма составляет 30% от оплаты за выступление.

Как сообщает Алексей Уткин изданию sib.fm, концерт «ДискоФеерия» пройдет в Новосибирске по расписанию, несмотря на скандал с Ириной Салтыковой. Кроме нее в концерте отказались участвовать Метов, Гулькина и Титомир.

Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторов
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Сама Салтыкова продолжает винить организаторов.

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