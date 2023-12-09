«Буду жаловаться в суд»: Ирину Салтыкову обвиняют в незаконном получении аванса

Как пишет интернет-издание gazeta.ru, цитируя концертного представителя новосибирского агентства «Concert 54» Алексея Уткина, у Салтыковой и Кая Метова не были заключены договора на участие в концертах, но аванс в размере 100 тысяч рублей Ирина уже получила: «Не знаю, собирается она их возвращать или нет. Если не будет, то я буду жаловаться на нее в суд по статье 159 УК РФ» — сказал Алексей Уткин. Полученная певицей сумма составляет 30% от оплаты за выступление.