«Буду жаловаться в суд»: Ирину Салтыкову обвиняют в незаконном получении аванса

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Как пишет интернет-издание gazeta.ru, цитируя концертного представителя новосибирского агентства «Concert 54» Алексея Уткина, у Салтыковой и Кая Метова не были заключены договора на участие в концертах, но аванс в размере 100 тысяч рублей Ирина уже получила: «Не знаю, собирается она их возвращать или нет. Если не будет, то я буду жаловаться на нее в суд по статье 159 УК РФ» — сказал Алексей Уткин. Полученная певицей сумма составляет 30% от оплаты за выступление.
Как сообщает Алексей Уткин изданию sib.fm, концерт «ДискоФеерия» пройдет в Новосибирске по расписанию, несмотря на скандал с Ириной Салтыковой. Кроме нее в концерте отказались участвовать Метов, Гулькина и Титомир.
Сама Салтыкова продолжает винить организаторов.