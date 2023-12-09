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В частном детском саду воспитатели били детей.

Малыш-аутист больше года подвергался насилию в частном детском саду Новосибирска

9 декабря 2023, 03:31
Фото: 1MI
В частном детском саду воспитатели били детей.
Заведующая была уверена, что ребенок не сможет рассказать об издевательствах родителям, так как он еще не разговаривает.

Родители водили трехлетнего Матвея* в частный детский сад на протяжении полутора лет. У Матвея аутизм, и лечащий врач рекомендовала ему посещать детский сад, чтобы мальчик легче проходил социализацию. Малыш капризничал по утрам, не хотел идти в садик, но родители считали, что дети часто себя так ведут, так как не хотят рано вставать и весь день проводить не дома.

Так продолжалось до тех пор, пока родители в группе не установили видео камеры. На видео, которые сняты камеры, было отчетливо видно, что малыши постоянно подвергаются издевательствам — воспитатели толкают их и бьют. После того, как видео разместили в социальных сетях, происшествием заинтересовался Следственный комитет.

Заведующая и воспитатель избивали малышей в частном детском саду Новосибирска
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Как рассказала изданию Infopro54.ru мама Матвея Ксения, они с мужем даже представить не могли, что происходит в детском саду, за который они платили 30 тысяч рублей в месяц. Иногда родители замечали синяки на теле мальчика, но воспитатели всегда объясняли это тем, что ребенок бежал, упал и ударился.

Как рассказала молодая воспитательница, работающая в садике всего несколько месяцев, бить детей заставляла заведующая. Она считала, что это избалованные дети богатых родителей и им нужно жесткое воспитание.

Сотрудники признались, что заведующая наказывала детей физически в туалете, где нет камер, а потом приказывала смазывать места от ударов сливочным маслом, чтобы не было синяков.

Сын Ксении действительно еще не умеет разговаривать и не мог пожаловаться. Кроме того, сотрудники детского сада продолжали кормить Матвея молочными продуктами, предусмотренной в общем меню. И это несмотря на то, что заведующая была предупреждена, что мальчику категорически противопоказаны молочные продукты, так как они могут вызвать у него приступ.

Также родители водили ребенка на занятия, где занимаются с детьми-аутистами. У большинства детей там был постоянный прогресс, а у Матвея нет. По словам мамы, мальчик постоянно откатывался в развитии назад. Теперь причина происходящего стала ясна, получая сильнейший ежедневный стресс в детском саду, ребенок не мог развиваться.

Сейчас Матвей с удовольствием ходит в муниципальный детский сад, и не устраивает истерик по утрам. Заведующая частного садика писала сообщение родителям с просьбой простить ее, но родители намерены добиться соответствующего наказания для нее и получить компенсацию за реабилитацию малыша, а также возместить затраты на детский сад.

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