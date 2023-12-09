Малыш-аутист больше года подвергался насилию в частном детском саду Новосибирска

Родители водили трехлетнего Матвея* в частный детский сад на протяжении полутора лет. У Матвея аутизм, и лечащий врач рекомендовала ему посещать детский сад, чтобы мальчик легче проходил социализацию. Малыш капризничал по утрам, не хотел идти в садик, но родители считали, что дети часто себя так ведут, так как не хотят рано вставать и весь день проводить не дома.