Нет мусорному полигону: около 150 новосибирцев записали видеообращение к Путину

В субботу, 9 декабря, в клубе села Плотниково, несмотря на 40-градусный мороз, собрались около 150 местных жителей, представителей сел Жеребцово, Раздольное и садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных в непосредственной близости от предполагаемого места размещения мусорного полигона «Правобережный». Люди записали видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 14 декабря. В ролике говорится о том, что власти Новосибирской области в течение нескольких лет игнорируют мнение жителей этой части пригорода Новосибирска, их законные интересы и конституционное право на благоприятную окружающую среду.