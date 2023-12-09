Нет мусорному полигону: около 150 новосибирцев записали видеообращение к Путину

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Published Сегодня, 07:38
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В субботу, 9 декабря, в клубе села Плотниково, несмотря на 40-градусный мороз, собрались около 150 местных жителей, представителей сел Жеребцово, Раздольное и садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных в непосредственной близости от предполагаемого места размещения мусорного полигона «Правобережный». Люди записали видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 14 декабря. В ролике говорится о том, что власти Новосибирской области в течение нескольких лет игнорируют мнение жителей этой части пригорода Новосибирска, их законные интересы и конституционное право на благоприятную окружающую среду.
«Тот факт, что новый мусорный полигон собираются построить в непосредственной близости от населённых пунктов, ближайшие из которых расположены менее чем в 1,5 км, вызывает возмущение и активный протест жителей. Помимо очевидных негативных последствий размещения полигона таких как загрязнение воздуха и почвы, распространение запахов, появление мусорных птиц и животных, падение цен на недвижимость есть и абсолютно реальная угроза жизненно важным, стратегическим объектам бытового обеспечения населения», — говорится в обращении.
Однако, подчеркивают участники видеообращения, местные чиновники ставят во главу угла экономическую выгоду концессионера, но никак не интересы области и безопасность граждан.
Люди рассказывают главе государства, что уже подписанное концессионное соглашение предполагает размещение мусорного полигона на участке, который еще в августе 2021 ученые института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН признали непригодным для этих целей, поскольку реализация таких планов приведёт к «непоправимым экологическим последствиям».
При этом неоднократные обращения к чиновникам различного уровня, в правоохранительные органы и проведение нескольких уличных акций протеста не дали никакого результата.
«Мы обращаемся с просьбой — разобраться, кто из исполнителей на местах и почему принял столь вредоносное решение, способное обернуться масштабной катастрофой как для нас, жителей близлежащих населенных пунктов, так и для всей Новосибирской области. Мы понимаем необходимость строительства подобных объектов. Но требуем при выборе места их размещения в первую очередь учитывать мнение населения, заручаться реальными (но не формальными) экспертизами профильных ведомств (первостепенно — экологической), а также думать о перспективах развития территории, на которой будет возведен МСК с полигоном. И только в последнюю очередь заботиться о сверхприбылях бизнеса», — говорится в обращении к президенту России.
При этом участники обращения напоминают, что реализация концессии в том виде, котором она заявлена сейчас (гарантированное возмещение затраченных средств с процентами, концессионеру на протяжении 22 лет) приведет к росту тарифа для населения всей Новосибирской области минимум в 1,5 раза.
А это, в свою очередь, провоцирует рост протестных настроений не только на локальном уровне, но и более серьезную волну негодования в масштабах всей области, отмечают жители Новосибирского района.
Видеоролик в ближайшее время будет отправлен в центр обработки вопросов и обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным, а так же размещен в социальных сетях, сообщили активисты корреспонденту Atas.Info.
В конце ноября 2023 года правительство Новосибирской области и МУП «Спецавтохозяйство» заключили концессионное соглашение на строительство полигона для захоронения и сортировки мусора. Полигон планируют создать в пригороде Новосибирска, в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Ранее эти земли были предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Соглашение предусматривает, что общий объем инвестиций МУП «САХ» составит более 3,48 миллиардов рублей. Полигон рассчитан на годовой прием отходов массой 330 000 тонн. Он должен начать работу не позднее, чем 21 месяц после регистрации договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства.