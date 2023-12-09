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Станция «Спортивная» в Новосибирске так и не открылась.

Оценку задержки сдачи станции метро «Спортивная» даст Прокуратура

9 декабря 2023, 03:18
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Станция «Спортивная» в Новосибирске так и не открылась.
Прокуратура даст правовую оценку действий заказчика и подрядчика, которые могли привести к срыву сроков строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Сроки сдачи новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске неоднократно переносились. Станция строилась для более быстрого доступа жителей и гостей города к ледовому дворцу «Сибирь-Арена». Уголовно-процессуальную оценку нарушений сроков строительства и сдачи станции даст прокуратура, сообщил городской прокурор Роман Сивак.

Для завершения строительных работы подрядчику и заказчику дали достаточный срок, тем не менее, станция до сих пор не сдана. Станция необходима для обеспечения транспортной доступности популярного у новосибирцев ледового дворца и парка возле него.

Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» призвал открыть станцию метро «Спортивная»
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Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» призвал открыть станцию «Спортивная».

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