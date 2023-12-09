Оценку задержки сдачи станции метро «Спортивная» даст Прокуратура

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Сроки сдачи новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске неоднократно переносились. Станция строилась для более быстрого доступа жителей и гостей города к ледовому дворцу «Сибирь-Арена». Уголовно-процессуальную оценку нарушений сроков строительства и сдачи станции даст прокуратура, сообщил городской прокурор Роман Сивак.
Для завершения строительных работы подрядчику и заказчику дали достаточный срок, тем не менее, станция до сих пор не сдана. Станция необходима для обеспечения транспортной доступности популярного у новосибирцев ледового дворца и парка возле него.
Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» призвал открыть станцию «Спортивная».